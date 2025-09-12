  1. هنر
سینما آینه زندگی ما است؛ پاسداشت یک قرن شکوه

فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما به مناسبت روز ملی سینما یادداشتی منتشر کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما به مناسبت روز ملی سینما یادداشتی منتشر کرد و سینما را هنری دانست که بیش از یک قرن است با روایت‌های ناب و انسانی، بخشی از هویت فرهنگی ایران را شکل داده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«۲۱ شهریور، روز ملی سینما بهانه‌ای است برای پاسداشت هنری که بیش از یک قرن است با روایت‌های ناب و انسانی، بخشی از هویت فرهنگی ما را شکل داده است. سینمای ایران امروز در عرصه جهانی به عنوان یکی از جریان‌های اصیل و تاثیرگذار شناخته می‌شود؛ جریانی که با زبان تصویر، توانسته فرهنگ، اندیشه و زندگی مردم این سرزمین را به جهانیان معرفی کند و در معتبرترین جشنواره‌های دنیا بدرخشد.

این جایگاه ارزشمند، بی‌تردید مرهون تلاش هنرمندانی است که با خلاقیت و پایبندی به حقیقت، داستان‌های ماندگار را بر پرده نقره‌ای نقش کرده‌اند. هنرمندان سینما سرمایه‌های فرهنگی این کشورند و تکریم آنان، در واقع تکریم خاطره‌ها، اندیشه‌ها و هویت مشترک یک ملت است. از نسل‌های پیشگام تا هنرمندان امروز، همه در ساختن این میراث بزرگ سهم داشته‌اند و ادامه مسیر نیز در گرو احترام و حمایت از آنان است.

موزه سینمای ایران نیز به عنوان حافظه زنده این هنر، تلاش کرده است تا نه تنها یادگارهای سینما را پاس دارد، بلکه محلی برای گفتگو، اندیشه‌ورزی و هم‌نشینی سینماگران و علاقه‌مندان باشد. اینجا خانه‌ای است برای مرور گذشته، تامل در امروز و گفتگو درباره فردای سینما؛ جایی که هنرمندان و مخاطبان می‌توانند در کنار هم، مسیر رشد و اعتلای این هنر را ترسیم کنند.

و در نهایت، روز ملی سینما را به همه سینماگران و مردم ایران تبریک می‌گویم. سینما آینه زندگی ماست؛ تصویری از شادی‌ها، رنج‌ها، امیدها و آرزوهای جمعی‌مان. امید دارم که در پرتو همدلی و همراهی، سینمای ایران همواره در مسیر بالندگی گام بردارد و لحظه‌هایی روشن و ماندگار برای مردم این سرزمین خلق کند.

روز ملی سینما مبارک.»

