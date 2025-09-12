سینما آینه زندگی ما است؛ پاسداشت یک قرن شکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدی مدیرعامل موزه سینما به مناسبت روز ملی سینما یادداشتی منتشر کرد و سینما را هنری دانست که بیش از یک قرن است با روایت‌های ناب و انسانی، بخشی از هویت فرهنگی ایران را شکل داده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

«۲۱ شهریور، روز ملی سینما بهانه‌ای است برای پاسداشت هنری که بیش از یک قرن است با روایت‌های ناب و انسانی، بخشی از هویت فرهنگی ما را شکل داده است. سینمای ایران امروز در عرصه جهانی به عنوان یکی از جریان‌های اصیل و تاثیرگذار شناخته می‌شود؛ جریانی که با زبان تصویر، توانسته فرهنگ، اندیشه و زندگی مردم این سرزمین را به جهانیان معرفی کند و در معتبرترین جشنواره‌های دنیا بدرخشد.

این جایگاه ارزشمند، بی‌تردید مرهون تلاش هنرمندانی است که با خلاقیت و پایبندی به حقیقت، داستان‌های ماندگار را بر پرده نقره‌ای نقش کرده‌اند. هنرمندان سینما سرمایه‌های فرهنگی این کشورند و تکریم آنان، در واقع تکریم خاطره‌ها، اندیشه‌ها و هویت مشترک یک ملت است. از نسل‌های پیشگام تا هنرمندان امروز، همه در ساختن این میراث بزرگ سهم داشته‌اند و ادامه مسیر نیز در گرو احترام و حمایت از آنان است.

موزه سینمای ایران نیز به عنوان حافظه زنده این هنر، تلاش کرده است تا نه تنها یادگارهای سینما را پاس دارد، بلکه محلی برای گفتگو، اندیشه‌ورزی و هم‌نشینی سینماگران و علاقه‌مندان باشد. اینجا خانه‌ای است برای مرور گذشته، تامل در امروز و گفتگو درباره فردای سینما؛ جایی که هنرمندان و مخاطبان می‌توانند در کنار هم، مسیر رشد و اعتلای این هنر را ترسیم کنند.

و در نهایت، روز ملی سینما را به همه سینماگران و مردم ایران تبریک می‌گویم. سینما آینه زندگی ماست؛ تصویری از شادی‌ها، رنج‌ها، امیدها و آرزوهای جمعی‌مان. امید دارم که در پرتو همدلی و همراهی، سینمای ایران همواره در مسیر بالندگی گام بردارد و لحظه‌هایی روشن و ماندگار برای مردم این سرزمین خلق کند.

روز ملی سینما مبارک.»