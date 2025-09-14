افتتاح بخش خوابگاهی و آموزشی ۲۵۲ نفره زندان نقده

به گزارش محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که به آذربایجان غربی سفر کرده است به همراه عتباتی رئیس کل دادگستری، مجیدی دادستان مرکز استان، فتحی مدیر کل زندان‌های استان و جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی طی آئینی بخش توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی ۲۵۲ نفره زندان نقده را به صورت رسمی افتتاح کرد.

محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در این آئین بیان کرد: در حکمرانی اسلامی چند راهبرد اصلی در زندانبانی مدنظر است که نخست این است که همه اقدامات بر مدار عقلانی و دانایی باشد.

محمدی افزود: دومین راهبرد اخلاق مداری است و اقتضا می‌کند که همه زندانیان و خانواده‌های آنان را خانواده خود بدانیم و به حفظ حقوقشان توجه ویژه کنیم و به فلسفه مجازات زندان که اصلاح و تربیت است اهتمام و برنامه‌ها در این مسیر حرکتی باشد.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به احداث بخش توسعه زندان نقده اشاره و گفت: هرگاه اراده جدی باشد کارهای بزرگی انجام می‌پذیرد و نمونه آن احداث مجموعه توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی زندان نقده است که با همراهی دستگاه قضائی، مجموعه زندان و سایر مجموعه‌ها در کمتر از چهار ماه به منظور ایجاد بستر مناسب به منظور اصلاح و تربیت زندانیان احداث شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به عنوان سخنران دیگر در این آئین گفت: یکی از برنامه‌های مهم تشکیلات قضائی مقوله اصلاح و تربیت و باز اجتماعی کردن زندانیان است و مهمترین زمینه روند اصلاح، وجود فضای فیزیکی مناسب و متعارف زندان‌ها است.

عتباتی ادامه داد: باور ما بر این است که زندانبانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران متفاوت‌تر از سایر نظام‌های حقوقی است و توجه ویژه‌ای به مقوله زندان، زندانیان و خانواده‌های آنان دارد و سیاست‌های ریاست قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها بر این اساس تبیین می‌شود و در استان نیز اجرای این سیاست‌ها و تلاش بر ارتقا و تعالی مسیر حرکتی برای سالم سازی فضای جامعه با مولد سازی زندانیان که مهمترین ابزار اصلاح و تربیت است، پیگیری می‌شود.

فتحی مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان نیز در ابتدای جلسه ضمن خوشامدگویی و ارائه گزارش از روند احداث بخش توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی ۲۵۲ نفره زندان نقده از عنایت مسئولان عالی سازمان و همراهی و پیگیری رئیس کل دادگستری استان و دادستان مرکز استان در این خصوص و سایر موضوعات مربوط به زندان و زندانیان تقدیر کرد.

فتحی افزود: در سال گذشته مسئولین قضائی و قضات استان ۱۲۵۰۰ بازدید از زندان‌های استان داشتند که حاصل آن بهره مندی از ارفاقات قانونی و آزادی ۳۲۵۱ نفر از زندان بود و امسال نیز تاکنون بیش از ۵۰۰۰ بازدید از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها صورت گرفته که نتیجه آن آزادی ۱۵۰۱ نفر از زندانیان بود.

گفتنی است در پایان این آیبن از افرادی که اهتمام ویژه‌ای به احداث این پروژه داشتند و خیرین تجلیل و احکام آزادی تعدادی از مددجویانی که شامل عفو مقام معظم رهبری شده‌اند توسط محمدی و عتباتی به آنها تحویل داده شد.