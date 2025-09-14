به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون ورزشهای آبی به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، امروز (یکشنبه 23 شهریور) در سالن جلسات وزارت ورزش برگزار شد.
این مجمع به ریاست فریبا محمدیان و با حضور مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، محسن رضوانی رئیس فدراسیون همچنین برخی اعضای هیئت رئیسه و دیگر اعضای مجمع برگزار شد و طی آن رئیس فدراسیون گزارش جامعی را از فعالیتهای سالیانه، وضعیت موجود و برنامهی آینده این فدراسیون ارائه داد.
محسن رضوانی با بیان اینکه مراحل آموزش شنا بصورت ۷ سطح در سراسر کشور از سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: این برنامه موجبات قرار گرفتن مسیر توسعهی شنا در قالب یک توازن در سراسر کشور میشود و هیئتها هم نقش تعیین کنندهای در این راستا داشتهاند و با توجه به اینکه شنا یک رشته برنامه محور است، قطعا این برنامههای توسعهای میتواند زمینه پرورش استعدادهای خوب این رشته را فراهم آورد.
رئیس فدراسیون ورزشهای آبی برنامه طرح نخبگان شنای ایران را که از سال جاری با محوریت سازمان تیمهای ملی به مرحله اجرا درآمده است، مورد توجه قرار داد و افزود: در قالب این طرح حدود سیصد شناگر از سراسر کشور شناسایی شدند که زیر نظر قرار گرفته و عملکرد آنها مورد بررسی قرار میگیرد و قطعا موجب پدید آمدن نخبگانی آیندهدار برای شنای ایران خواهد شد.
محسن رضوانی با اشاره به برخی مشکلات زیر ساختی در ورزشهای آبی، اظهار داشت: در زمینه سکوی شیرجه با مشکلات زیادی مواجه هستیم که در صددیم با رایزنی از فدراسیون ورزشهای آبی، زمینه ورود و خریداری را بوجود آوریم.
او همچنین به کمبود استخر در مسیر توسعه ورزشهای آبی اشاره کرد و اظهار داشت: بدون شک حمایت دکتر دنیامالی از ورزشهای آبی یک پشتوانه غنی برای ورزش کشور محسوب میشود و در زمینه کمبود استخر نیز با حمایت ایشان، در حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای، بستر خوبی ایجاد شد و حمایت آقای دکتر اسبقیان و همچنین دکتر محزون در دفتر برنامهریزی سبب شد در راستای افرایش بهرهمندی هیئت های استانی از استخر اختصاصی اتفاقات خوبی صورت گرفت و در نهایت منجر به ابلاغ نامهای از سوی دکتر مناف هاشمی معاون توسعهمنابع و سرمایه وزارت ورزش و جوانان به استانها شد طوریکه ادارات کل استانی حداقل یک استخر را با قیمت کارشناسی در اختیار هیئتهای ورزشهای آبی استانها قرار دهند که این مهم قطعا اتفاق بزرگی در مسیر ورزشهای آبی خواهد بود.
محسن رضوانی در حوزه بانوان اظهار داشت : جمعیت بانوان در ورزشهای آبی بسیار قابل توجه است و المپیاد استعدادهای برتر هم در حوزه بانوان برگزار میشود و همچنین میزبانی مسابقات شنای کشورهای اسلامی را برای این حوزه به عنوان اولویت دنبال میکنیم.
رئیس فدراسیون ورزشهای آبی از زحمات هیئتهای استانی در مسیر توسعه شنا، شیرجه و واترپلو به نیکی نام برد و نقش آنها را در موفقیتها مهم دانست.
محسن رضوانی به تفاهم نامه بین فدراسیون ورزشهای آبی ایران و روسیه اشاره کرد وتوضیح داد: در طی یکسال گذشته تیمهای ملی واترپلو ایران و روسیه در قالب تفاهم نامه در اردوها و تورنمنتهای مشترک شرکت کردند و این همکاری در ارتباط با شنا هم صورت خواهد گرفت.
در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون به ارائه گزارش پرداختند که مورد تائید و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت. برخی مصوبات هیئت رئیسه فدراسیون هم با رای اکثریت، مورد تائید واقع شد. همچنین برنامههای فدراسیون برای سال ۱۴۰۴-۱۴۰۷ هم با رای اعضای مجمع، تصویب شد.
در بخش دیگری از این مجمع، آییننامه کمیته انضباطی فدراسیون ورزشهای آبی مورد تصویب قرار گرفت.
