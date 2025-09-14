ضرورت رفع موانع ارزی برای تسریع در تحویل کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم حسن‌نژاد پیش از ظهر امروز یکشنبه در جریان بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از اسکله‌ها، لنگرگاه و انبارهای بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت ترخیص، تخلیه و حمل کالاهای اساسی نظیر ذرت و جو، و همچنین شناسایی چالش‌های موجود در این فرآیند انجام شد.

وی با اشاره به موجودی قابل توجه کالاهای اساسی در بندر بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیش از ۶۵۰ هزار تن کالا در انبارهای بندر ذخیره شده و در مجموع، بیش از یک میلیون تن ذرت در اسکله‌ها، لنگرگاه و انبارهای بندر امام خمینی موجود است.

به گفته معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، این حجم از ذخایر، ظرفیت مناسب بندر برای تأمین نیازهای کشور را نشان می‌دهد.

حسن‌نژاد در ادامه به تأثیر مسائل ارزی بر روند تحویل کالاها اشاره کرد و افزود: تأخیر در تغییر نرخ ارز ترجیحی، وقفه‌ای در حمل برخی محموله‌ها ایجاد کرده و سبب شده است تعدادی از تولیدکنندگانی که اقدام به خرید کالا کرده‌اند، هنوز محموله‌های خود را دریافت نکنند.

وی تصریح کرد: برای رفع این مشکل، تصمیم گرفته شد تا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی، فرآیند تخلیه و انتقال کالاها با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از افزایش قابل توجه تعداد کامیون‌های اعزامی برای حمل کالاها از بندر امام خمینی (ره) در هفته‌های اخیر خبر داد و تأکید کرد: این روند رو به رشد باید تداوم یابد تا نیازهای تولیدکنندگان و بازار به‌موقع تأمین شود. همکاری بین بخش‌های مختلف بندری و بخش خصوصی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسن‌نژاد بیان کرد: رفع موانع ارزی و تسریع در فرآیندهای تخلیه و انتقال، گامی کلیدی در جهت پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی است. انتظار می‌رود با اجرای تصمیمات اتخاذشده، مشکلات موجود به‌زودی برطرف شود.