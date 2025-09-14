جواد نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۴۷ پرونده بیماران خاص و صعب العلاج با مجموع هزینه‌ای بیش از ۲۳ میلیارد و ۴۱۲ میلیون ریال توسط بیمه‌های استان تحت پوشش و حمایت قرار گرفته است.

وی با اشاره به ثبت ۹۰۰ پرونده بیماران سرطانی در صدر خدمات بیمه‌ای استان مرکزی افزود: در این میان، علاوه بر بیماران سرطانی، ۲۷۶ بیمار مبتلا به( CP)، ۲۵۰ مورد اهدای عضو، ۱۸۰ بیمار با رتینوپاتی دیابت و ۱۵۵ بیمار سکته مغزی نیز خدمات بیمه‌ای دریافت کرده‌اند.

نظری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی طی این مدت با پوشش چهار هزار و ۱۶۲ بستری و ۱۱۱ هزار و ۸۴۰ خدمت سرپایی، در مجموع هزینه‌ای بالغ بر ۱۱۶ هزار و ۲ میلیون ریال پرداخت کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: همچنین بیمه سلامت استان مرکزی با ارائه ۱۶ هزار و ۶۶۲ خدمت بستری و ۱۲۲ هزار و ۶۶۹ خدمت سرپایی، خدماتی به ارزش ۱۳۹ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال به بیماران ارائه کرده است.