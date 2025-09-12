به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد معلمی در آئین خطبه‌های نماز جمعه تربت حیدریه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری اظهار کرد: ایشان تأکید کردند که نظام اسلامی برای تحقق معارف و شعائر اسلامی دایر شده و هر کس سخن دیگری بگوید، خلاف واقع گفته است، در عین حال حکومت اسلامی باید زمینه اجرای شریعت اسلام را فراهم کند.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم افزود: اکنون معیشت مردم با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در خطر است و مردم توان تأمین مایحتاج را ندارند و بی‌ثباتی قیمت‌ها روحیه مردم را تخریب می‌کند.

وی مشکل مسکن را یکی از چالش‌های اصلی برشمرد و افزود: با اینکه جوانان به ازدواج تشویق می‌شوند، اما مبالغ رهن و اجاره در تربت‌حیدریه بسیار بالا است و هیچ نظارتی بر بازار مسکن وجود ندارد، این بی‌نظارتی باعث نگرانی، عصبانیت مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی می‌شود.

معلمی به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به نشست سران حماس در قطر اشاره کرد و گفت: این حمله وحشیانه در حالی صورت گرفت که سران حماس برای مذاکره نشسته بودند و با چراغ سبز آمریکا و کمک‌های نظامی متحدانش انجام شد.

امام جمعه تربت‌حیدریه با اشاره به همسویی قطر با آمریکا، خطاب به غرب‌گرایان و لیبرال‌ها گفت: آیا این برای شما درس عبرت نیست؟ تا کجا باید دست خود را برای آمریکا و اسرائیل بالا ببریم که بگویند دست از شما برداشته‌ایم؟ اگر تمام کشور را دو دستی تقدیم کنیم باز هم با ما دشمن هستند.

وی با ابراز ایمان به صداقت رئیس‌جمهور، گفت: رهبری هم از رئیس جمهور تشکر کردند و این به معنای انتقاد نکردن نیست، بلکه انتقاد باید منصفانه باشد.