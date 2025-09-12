به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد باقری در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان چناران با اشاره به اهمیت کارهای خیر در جامعه اسلامی، اظهار کرد: اهل ایمان نسبت به کار خیر از یکدیگر سبقت میگیرند بنابراین این روحیه باید در بین مردم جامعه تقویت شود.
امام جمعه موقت چناران با اشاره به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، آن را «اقیانوسی در معارف دینی» توصیف کرد و اذعان کرد: همه ما وظیفه داریم این واجب مظلوم و فراموششده را احیا کنیم و این مهم نباید مورد بیتوجهی قرار گیرد.
وی با تأکید بر لزوم آشنایی مردم با قوانین و روششناسی این فریضه افزود: باید با زبان نرم، دلسوزانه و آگاهانه وارد میدان تذکر شویم، نه با تندی و بدزبانی.
باقری در ادامه برخی از منکرات رایج را برشمرد و گفت: دروغ، بدزبانی، شرک، غیبت، شایعهپراکنی، تولیدات غیراخلاقی، ربا، رشوه و قطع رحم از جمله منکراتی هستند که با هوشمندی و برنامهریزی، میتوان با زبان لین مردم را آگاه کرد.
امام جمعه موقت چناران با اشاره به دیدار اخیر مقام معظم رهبری با مسئولان دولت چهاردهم، سه محور اساسی این دیدار را مورد تأکید قرار داد و گفت: دشمن با شعار نه جنگ، نه صلح بهدنبال تضعیف روحیه ملی و القای یأس و ناامیدی در جامعه است تا روند پیشرفت و آبادانی کشور را مختل کند.
وی با اشاره به ضرورت روایت صحیح از قدرت و قوت، افزود: با روایتگری مقتدرانه و تبیین افتخارات کشور، میتوان محاسبات دشمن را بر هم زد و از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حمایت قاطعانه به عمل آورد.
باقری خطاب به دشمنان هشدار داد: هر گونه تهدید و تحریک با پاسخ کوبنده ملت ایران رو به رو خواهد شد و مردم با وحدت و تبعیت از رهبری، توطئهها را نقش بر آب خواهند کرد.
امام جمعه موقت چناران با تأکید بر اعتقاد راسخ مسلمانان به ظهور منجی عالم بشریت، بیان کرد: تمدن اسلامی با محوریت ایران اسلامی و تلاشهای جبهه حق به پیروزی خواهد رسید لذا دشمنان باید بدانند که اقدامات نابخردانه آنان، بیپاسخ نخواهد ماند.
نظر شما