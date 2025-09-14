به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان، با تبیین اقدامات انجام شده در راستای پروژه مهر، هدف از فعالیت‌های این پروژه بزرگ را نیل به یک ماه مهر بدون دغدغه و آرام دانست و گفت: همکاران ما در اداره کل و نواحی و مناطق ۴۰ گانه استان، اقدامات متعددی را به این منظور انجام داده‌اند و جهت داشتن یک مهری بدون مشکل و حضور با آرامش خاطر دانش‌آموزان بر سر کلاس درس، تلاش شبانه روزی کرده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با تبیین روند توزیع کتب درسی گفت: کتاب‌های درسی در حال توزیع بوده و مشکلی نداریم.

وی در رابطه با تعمیر و تجهیز جزئی و اساسی تمامی مدارس شهری و روستایی اعلام کرد: طرح شهید عجمیان در نزدیک به ۴۰۰ مدرسه شامل ۲۰۸۲ کلاس درس توسط گروه‌های جهادی، دانش‌آموزان و اولیا و با انجام اموری همچون بهسازی و رنگ‌آمیزی در حال انجام است.

وی با اشاره به ارسال کاروان تجهیزات به برخی مدارس استان، از ارسال تجهیزات به هنرستان‌ها به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال، اعزام تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و کلاسی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال و ارسال تجهیزات ورزشی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در هفته گذشته خبر داد.

صادقی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی و نقل و انتقالات، اظهار کرد: جذب نیروهای استخدامی در جریان بوده و همکاران در تعطیلات رسمی هفته گذشته به طور شبانه روزی تلاش کردند تا همکاران تازه استخدام شده از اول مهر ماه بر سر کلاس درس، حاضر شوند.

وی همچنین گفت: در راستای فراهم آوردن زمینه آرامش خاطر همکاران، در سال تحصیلی جدید با انتقال ۳۷۶۳ نفر از مجموع ۶۶۴۵ نفری که در سامانه نقل و انتقالات شرکت کرده بودند، موافقت شد.

وی با اشاره به برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۱۱ و ۱۲ شهریور ماه در استان آذربایجان شرقی، گفت: همکاران ما در این ۲ روز به مدارس سراسر استان اعزام شده و بررسی‌های لازم را از میزان آمادگی مدارس کشور انجام دادند و تجربه موفق برگزاری زودهنگام مانور بازگشایی مدارس مورد تقدیر قرار گرفت و به کل کشور تسری یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با اشاره به تاکید رئیس جمهور بر کیفیت بخشی آموزش، افزود: این مهم نیز در کنار نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در رأس امور دستگاه تعلیم و تربیت استان بوده و در همین راستا مدیران ۵۰ درصد مدارس عادی، ۱۰۰ درصد مدارس غیردولتی و ۶۰ درصد خاص در حال سپری کردن دوره‌های مدارس تراز هستند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در زمینه کیفیت‌بخشی به امور پرورشی نیز استان آذربایجان شرقی توانست در اجلاسیه سراسری نماز استان سمنان، رتبه برتر کشور را در امر نماز کسب کند.

وی با اشاره به تعداد رتبه‌های برتر استان آذربایجان شرقی در کنکور سراسری، سهم مدارس دولتی در این آزمون را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: برخلاف تبلیغات و جو به راه افتاده، مدارس دولتی، سهم بیشتری در این میان دارند و مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هم جزو مدارس دولتی هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به تبیین و تشریح انتظارات از دستگاه‌های اجرایی مختلف در آستانه بازگشایی مدارس پرداخت و با قدردانی از اقدامات سال گذشته شهرداری در این زمینه، خواستار تداوم این روند در سال تحصیلی جدید به ویژه در زمینه زیباسازی و فضاسازی شهری شد.