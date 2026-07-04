به گزارش خبرگزاری مهر، علی نریمانی روز شنبه گفت: طرح شهید عجمیان برای شاداب سازی ۲۸۰ کلاس درس در این شهرستان آغاز شد.

مدیرآموزش و پرورش مراغه از برگزاری کلاس‌های تقویتی در مدارس روستایی و محلات حاشیه شهر خبر داد و افزود: این طرح با مشارکت مدیران مدارس، گروه‌های جهادی معلمان، دانش‌آموزان، اولیای مدارس و خیران آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی این طرح، ایجاد فضایی با نشاط، ایمن و آماده سازی برای آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس است.

به گفته مدیر آموزش و پرورش مراغه، در این طرح همچنین بزرگترین ارودگاه فرهنگی تفریحی آموزش و پرورش در جنوب استان برای استفاده دانش آموزان بهسازی می‌شود.

وی افزود: به منظور ایجاد عدالت آموزشی ۶۰ کلاس تقویتی با شرکت حدود ۳۰۰ دانش آموزان در روستاها و مدارس کم برخوردار حاشیه شهر تشکیل شده است.