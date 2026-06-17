آغاز طرح شهید عجمیان در آذربایجان شرقی؛ مهر باشکوه در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز اجرای طرح شهید عجمیان به عنوان پایلوت استانی در مدرسه مولانا روستای الوار علیا از توابع ناحیه ۲ تبریز ظهر چهارشنبه برگزار شد. این طرح با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، خیران مدرسهساز، انجمنهای اولیا و مربیان و همکاری دستگاههای اجرایی، در آستانه سال تحصیلی جدید به اجرا درمیآید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به نتایج اجرای طرح شهید عجمیان در سال گذشته اظهار کرد: در قالب این طرح، ۶۷۱ مدرسه شامل چهار هزار و ۴۴۰ کلاس درس در سطح استان بهسازی و شادابسازی شد که نتایج مطلوبی در ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی به همراه داشت.
فرهاد فرهودی با بیان اینکه دامنه اجرای طرح در سال جاری گسترش یافته است، افزود: برنامهریزی شده تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، حداقل پنج هزار کلاس درس در نقاط مختلف استان تحت پوشش عملیات بهسازی، رنگآمیزی، تعمیرات و شادابسازی قرار گیرد.
وی مشارکت مردمی را از مهمترین ویژگیهای طرح شهید عجمیان عنوان کرد و گفت: همراهی خیران، گروههای جهادی و مجموعه آموزش و پرورش موجب شده است تا روند بهسازی مدارس با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود و مدارس به محیطی مناسبتر برای تعلیم و تربیت دانشآموزان تبدیل شوند.
فرهودی همچنین از نقشآفرینی گروههای جهادی فعال در این حوزه قدردانی کرد و افزود: حضور داوطلبانه نیروهای مردمی و جهادی در کنار دستگاههای اجرایی، زمینه تحقق اهداف این طرح را فراهم کرده و میتواند الگویی موفق برای توسعه مشارکتهای اجتماعی در حوزه آموزش باشد.
مدیرکل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزشی و پرهیز از حاشیهها خاطرنشان کرد: همه ظرفیتها باید در مسیر تقویت سه رکن اصلی آموزش و پرورش یعنی دانشآموز، معلم و مدرسه به کار گرفته شود تا عدالت آموزشی و کیفیتبخشی به محیطهای یادگیری بیش از پیش محقق شود.
وی در پایان از خیران، نهادهای مردمی و گروههای جهادی خواست با حضور فعال در این پویش، زمینه آمادهسازی هرچه بهتر مدارس استان برای استقبال از دانشآموزان در مهرماه را فراهم کنند.
گفتنی است طرح شهید عجمیان یکی از برنامههای ملی در حوزه بهسازی و شادابسازی مدارس به ویژه در مناطق کمبرخوردار است که با تکیه بر مشارکتهای مردمی و جهادی در سالهای اخیر نتایج قابل توجهی در بهبود زیرساختهای آموزشی کشور به همراه داشته است.
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