اینترنت دیال آپ AOL منسوخ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شاید چند دهه از آخرین باری که کاربران صدای خش خش اتصال اینترنت دیال آپ را شنیده باشند، گذشته است اما وب سایت AOL اعلام کرده سرویس دیال آپ خود را در ۳۰ سپتامبر سال جاری متوقف می کند و به این ترتیب یک عصر درتاریخچه اینترنت پایان می یابد.

AOL این بیانیه عجیب را در پستی در بخش کمک وب سایت خود منتشر کرده است. این وب سایت علاوه بر سرویس دیال آپ نرم افزار Dialer و مرورگر AOL Shielf را نیز تا پایان سپتامبر متوقف می کند.

شاید به نظر عجیب بیاید AOL همچنان سرویس اینترنت دیال آپ خود را ارائه می کند اما چند هزار کاربر در مناطق دور افتاده از این روش قدیمی به عنوان راهی ارزان قیمت برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنند.

با این وجود تعداد این کاربران در مقایسه با دوران اوج AOL بسیار اندک است. این وب سایت در زمان محبوبیت چند میلیون مشترک داشت. امروزه اینترنت دیال آپ نمی تواند با گزینه هایی مانند اینترنت کابلی، فیبر نوری و ماهواره ای رقابت کند.

هرچند سرویس دیال آپ AOL به تدریج اهمیت خود را از دست داد اما به مدت ۳۴ سال فعال ماند تا در نهایت به سرنوشت دیگر آیکون های فناوری دهه نود دچار شود.