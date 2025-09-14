سرعت طوفان زابل از ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: وزش باد شدید با بیشینه سرعت ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بامداد یکشنبه (۲۳ شهریور ۱۴۰۴) زابل را درنوردید و گردوغبار ناشی از آن، شعاع دید افقی را به ۱۲۰۰ متر کاهش داد. همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۶۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان تا ۸۰۰ متر کاهش یافت.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: در شمال استان دوشنبه و سه شنبه احتمال وقوع گردوخاک بیشتر و گسترده‌تر وجود دارد. همچنین طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان نیز وزش باد با شدت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با خیزش گردوخاک انتظار می‌رود.

وی توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در ترددهای جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز شود.