https://mehrnews.com/x392vZ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰ کد خبر 6589019 استانها سیستان و بلوچستان فرونشست زمین در اثر شکستگی لوله آب در زابل زابل - عصر یکشنبه بر اثر شکستگی لوله آب در یکی از میدانهای اصلی شهر زابل، زمین دچار فرونشست شد.
