۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

فرونشست زمین در اثر شکستگی لوله آب در زابل

زابل - عصر یکشنبه بر اثر شکستگی لوله آب در یکی از میدان‌های اصلی شهر زابل، زمین دچار فرونشست شد.

