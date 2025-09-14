خبرگزاری مهر - گروه استانها: سیستان و بلوچستان با اقلیمی خاص، از طوفانهای شن کوبنده در شمال استان گرفته تا سیلابهای بعضاً ویران کننده در پی بارشهای موسمی در جنوب، به خانههایی بیش از صرف چهار دیوار و یک سقف نیاز دارد. مسکن مقاوم، نه تنها جان و مال مردم را در برابر بلایای طبیعی بیمه میکند، بلکه حس امنیت و آرامش روانی را نیز به جامعه تزریق میکند.
ساخت مسکن، به طور مستقیم، اکسیژن را به ریههای اقتصاد محلی تزریق میکند. هر پروژه ساخت و ساز، زنجیرهای از مشاغل را فعال میکند؛ از تولید مصالح بومی گرفته تا نیروی کار ماهر و نیمهماهر و حتی خدمات جانبی. این فرصتهای شغلی، نه تنها نرخ بیکاری را کاهش میدهد، بلکه چرخه اقتصادی منطقه را نیز به حرکت در میآورد.
نقش مسکن مناسب در تربیت فرزندان و نسلهای آینده
در سیستان و بلوچستان، با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت و ساختار جوان این استان، تقاضا برای مسکن، همواره رو به افزایش است. یک خانه امن و مناسب، بستر اصلی برای تربیت فرزندان، حفظ سلامت خانواده و ارتقا سطح آموزش است.
با توسعه پروژههای مسکونی، زیرساختهای رفاهی نظیر مدارس، مراکز درمانی و فضاهای سبز نیز به تبع آن گسترش مییابند. این توسعه متوازن، میتواند به کاهش مهاجرت از روستاها به شهرها و حفظ بافت اصیل جمعیتی و فرهنگی منطقه کمک قابل توجهی کند.
ساخت بیش از ۱۰ هزار مسکن روستایی با تسهیلات ۲۰ ساله و کم بهره
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبر نگار مهر، از پیشرفت قابل توجه پروژههای ساخت و تکمیل مسکن در بخشهای روستایی و شهری استان در سال جاری خبر داد.
امین عدیلی گفت: در سال جاری عملیات ساخت و تکمیل بیش از ۱۰ هزار واحد مسکن روستایی در سطح استان در جریان است. این پروژهها با بهرهمندی از تسهیلات کمبهره ۲۰ ساله و کمکهای بلاعوض پشتیبانی میشوند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: این تسهیلات ۸۰ درصد هزینه ساخت را پوشش میدهد و تنها ۲۰ درصد باقیمانده توسط متقاضیان تأمین میشود که بار مالی قابل توجهی را از دوش آنها برمیدارد.
کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی؛ شرکای متعهد بنیاد مسکن در خانه سازی برای محرومان
عدیلی همچنین به تفاهمنامههای امضا شده با نهادهای حمایتی برای تکمیل واحدهای نیمهتمام اشاره کرد و توضیح داد: بر این اساس، بنیاد مستضعفان با اهدای ۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به همراه سیمان و میلگرد، در این طرح مشارکت دارد؛ همچنین کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تکمیل ۹۶۲ واحد را با ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض تعهد کرده است.
وی گفت: سازمان بهزیستی نیز متعهد به تکمیل ۵۳۵ واحد شده است.
ساخت ۴۱۴ مسکن برای محرومان استان در سال جاری
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حوزه مسکن شهری بیان کرد: سهم استان در طرح مسکن محرومان شامل ۱۰۰۳ واحد میشود. این واحدها با زمین رایگان، ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و تسهیلات کمبهره ساخته میشوند.
وی اظهار داشت: امسال ۱۰۰ واحد شهری مسکن محرومان آماده تحویل داریم و ۳۱۴ واحد دیگر نیز در هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
عدیلی در پایان افزود: برآورد میشود که کل سرمایهگذاری بخش مسکن شهری استان در سال جاری از ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان فراتر رود که نشاندهنده تلاش گسترده برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه است.
ساخت ۲۳۱ واحد مسکن ویژه اقشار کمدرآمد در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت مطلوب پروژههای مسکن در دست اجرای این نهاد خبر داد و اعلام کرد: این واحدها در قالب طرحهای نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن اقشار کمدرآمد احداث میشوند.
احسان دهواری گفت: در طرح نهضت ملی مسکن، ۲۷۷۸ واحد در حال ساخت است که پروژههای بزرگ در شهرهای قدس، زاهدان و سراوان با همکاری تعاونیهای بخش خصوصی با سرعت خوبی پیش میروند. پیشبینی میشود تمام فازهای این پروژهها تا سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان در ادامه به ساخت مسکن ویژه اقشار کمدرآمد در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت اشاره و تصریح کرد: از سال ۱۴۰۳ این طرح با جدیت دنبال شده و برنامهریزی برای ساخت ۱۰۳ واحد در سال جاری صورت گرفته است که تاکنون ۲۴۸ واحد وارد مرحله ساخت شدهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرحها نشاندهنده تلاش بنیاد مسکن برای تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه، بهویژه در شهرهای کوچک است.
