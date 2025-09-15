خبرگزاری مهر - گروه استانها: برگزاری نمایشگاههای فصلی، بهویژه نمایشگاه پاییزه همواره از اهمیت ویژهای در چرخه اقتصادی شهرها برخوردار بوده است. این نمایشگاهها فرصتی برای تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالاها است تا محصولات خود را به طور مستقیم در معرض دید عموم قرار دهند و با حذف واسطهها، اجناس به قیمت مناسبتری به دست مصرفکنندگان برسد.
استقبال مردمی از این نمایشگاهها نشاندهنده نیاز جامعه به دسترسی آسان به اقلام مورد نیاز با تنوع بالا و قیمتهای مناسب و رقابتی است. در ایام پاییز که خانوادهها خود را برای فصول سرد سال آماده میکنند، نمایشگاههای پاییزه با ارائه طیف گستردهای از کالاها از پوشاک و لوازمالتحریر گرفته تا محصولات خانگی و مواد غذایی، پاسخگوی بخش قابل توجهی از این نیازها هستند.
کیفیت کالاها در این نمایشگاهها، اگرچه متغیر است، اما فضای رقابتی حاکم بر آن، تولیدکنندگان را به ارائه محصولات باکیفیتتر ترغیب میکند.
همچنین، نظارت مسئولین بر قیمتگذاری و کیفیت اجناس میتواند به افزایش اطمینان و رضایت بازدیدکنندگان کمک قابل توجهی کند؛ نمایشگاه پاییزه نه تنها به رونق اقتصادی منطقه کمک میکند، بلکه رضایت شهروندان را نیز با فراهم آوردن خریدی مقرونبهصرفه و متنوع، جلب مینماید.
حضور پررنگ ۲۰۰ غرفهدار از استانهای مختلف کشور و حضور حداکثری تولیدکنندگان بومی
مجری برگزاری نمایشگاههای زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه پاییزه زاهدان از ۱۹ تا ۲۶ شهریورماه با حضور بیش از ۲۰۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاهها برپا شده است. این رویداد هر ساله به منظور تأمین نیازهای شهروندان در آستانه سال تحصیلی جدید برگزار میشود و امسال نیز با استقبال گسترده مردم و کسبه همراه بوده است.
رضا پارسا افزود: حدود ۷۰ درصد غرفهها متعلق به کسبه بومی زاهدان است و باقی غرفهها از استانهای همجوار و همچنین شهرهایی چون کرمانشاه، اصفهان، شیراز و یزد در نمایشگاه حضور یافتهاند.
وی بیان کرد: از میان غرفههای فعال، ۴۳ غرفه به عرضه لوازمالتحریر اختصاص دارد و دیگر غرفهها به فروش کیف، کفش و پوشاک مدارس میپردازند. همچنین ۱۰ غرفه ویژه کالاهای اساسی در نمایشگاه برپا شده که کالاهایی همچون برنج، مرغ و… را با قیمت مصوب عرضه میکنند.
مجری برگزاری نمایشگاههای زاهدان در پایان خاطرنشان کرد: این نمایشگاه فرصتی برای خانوادهها است تا مایحتاج خود را با قیمت مناسب تهیه کرده و در آستانه سال تحصیلی از تخفیفها و تنوع کالا بهرهمند شوند.
عرضه کالاهای اساسی با نرخ مصوب و نظارت دقیق صورت میگیرد
مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه پاییزه زاهدان با هدف ارائه کالاهای اساسی با قیمت مصوب و همچنین حمایت از خانوادهها در تأمین بهموقع نیازهای ضروری برپا شده و تلاش دارد اقلام پرمصرف را با قیمت مصوب در اختیار شهروندان قرار دهد.
غلامعلی شایان بیان کرد: در این نمایشگاه، ده غرفه ویژه کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. این غرفهها کالاهایی همچون گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، قند، شکر و روغن را عرضه میکنند. تمامی این محصولات با قیمتهای مصوب توزیع میشوند تا علاوه بر ایجاد آرامش خاطر در میان مصرفکنندگان، ثبات بازار نیز حفظ شود.
مدیر حوزه ریاست جهاد کشاورزی استان اعلام کرد: هیچگونه مشکلی در زمینه تأمین کالا وجود ندارد و ذخایر کافی در انبارها موجود است. به گفته آنان، شهروندان میتوانند بدون نگرانی و به تدریج مایحتاج خود را تهیه کنند، چرا که عرضه کالاهای اساسی تنها محدود به زمان برگزاری نمایشگاه نیست و پس از پایان آن نیز در سطح شهر زاهدان ادامه خواهد داشت.
وی در پایان بیان کرد: عرضه مستقیم کالا، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، فرصتی را فراهم کرده است تا مردم با اطمینان از کیفیت و قیمت، خریدهای خود را انجام دهند.
رضایت خانوادهها از کیفیت و تفاوت قیمت با بازار آزاد
یکی از شهروندان زاهدانی که همراه سه فرزند دبستانی خود به نمایشگاه پاییزه زاهدان مراجعه کرده بود، از کیفیت و قیمت کالاهای عرضهشده ابراز رضایت کرد و گفت: برای هر سه فرزندم توانستم کیف، کفش، مانتو و شلوار مدارس تهیه کنم. همچنین لوازمالتحریر مورد نیازشان را با قیمتی بسیار مناسبتر از بازار آزاد خریداری کردم.
وی بیان کرد: کیفیت اجناس هم خوب بود و قیمتها تفاوت چشمگیری با سطح شهر داشت.
به گفته این خانواده، نمایشگاه پاییزه فرصتی ارزشمند برای والدین است تا در آستانه سال تحصیلی، نیازهای فرزندان خود را با هزینهای کمتر تأمین کنند.
این مادر تأکید کرد: به همه والدین پیشنهاد میکنم از این فرصت استفاده کنند، چون هم قیمتها مناسبتر از بازار است و هم تنوع و کیفیت اجناس بالاست.
نمایشگاهی برای تقویت اقتصاد محلی و حمایت از تولیدکنندگان بومی
نمایشگاه پاییزه زاهدان بهعنوان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی هر ساله برگزار میشود و توانسته است با ایجاد تنوع کالایی و عرضه مستقیم محصولات، بخشی از نیاز خانوادهها را در آستانه سال تحصیلی برطرف کند.
این نمایشگاه علاوه بر ارائه پوشاک، کیف، کفش و لوازمالتحریر، زمینهای برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب نیز فراهم کرد و همین امر سبب شد بسیاری از خانوادهها بتوانند هزینههای خود را مدیریت کنند.
یکی از ویژگیهای مهم این نمایشگاه حضور همزمان تولیدکنندگان بومی و غرفهدارانی از استانهای دیگر است که به ایجاد رقابت، افزایش کیفیت و عرضه کالا با نرخ مناسب تأثیر به سزایی دارد. از سوی دیگر تأمین مستقیم اقلام ضروری، اعتماد عمومی را نسبت به تداوم عرضه پایدار کالا تقویت کرد.
