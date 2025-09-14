  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷

شرایط جوی ناسالم در پی وقوع طوفان در شهرستان هیرمند

شرایط جوی ناسالم در پی وقوع طوفان در شهرستان هیرمند

هیرمند - در پی وقوع طوفان شدید در شهرستان هیرمند شرایط جوی این شهرستان ناسالم و برای گروه های سنی مختلف خطرناک شد.

دریافت 13 MB
کد خبر 6588829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها