https://mehrnews.com/x392cV ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ کد خبر 6588829 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۷ شرایط جوی ناسالم در پی وقوع طوفان در شهرستان هیرمند هیرمند - در پی وقوع طوفان شدید در شهرستان هیرمند شرایط جوی این شهرستان ناسالم و برای گروه های سنی مختلف خطرناک شد. برچسبها طوفان طوفان سیستان شهرستان هیرمند
