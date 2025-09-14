هشدار هواشناسی در پی افزایش سرعت وزش باد و طوفان در منطقه سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: از صبح دوشنبه تا عصر سه شنبه (۲۴ تا ۲۵ شهریور)، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک و وقوع طوفان گردوخاک در مناطق مستعد شمال استان پیشبینی میشود.
مدیر کل هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: طی این مدت برای زاهدان مناطق مرکزی و نوار شرقی و غرب استان وزش باد نسبتاً شدید و افزایش غبار رخ خواهد داد. این شرایط میتواند باعث کاهش دید افقی، اختلال در تردد جادهای بهویژه در مسیرهای شمالی استان و احتمال تأخیر یا لغو پروازها شود.
حیدری توصیه کرد: شهروندان در زمان آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و تا حد امکان از حضور در فضای باز خودداری کنند. از فعالیت در ارتفاع پرهیز شود و تمهیدات لازم برای محافظت از گلخانهها و سالنهای پرورشی در نظر گرفته شود.
