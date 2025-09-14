به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، استرالیا امروز یکشنبه شاهد برگزاری صدمین تظاهرات هفتگی در شهرهای بزرگ خود، به‌ویژه ملبورن، در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بود.

هزاران نفر مقابل کتابخانه مرکز ملبورن، دومین شهر بزرگ استرالیا، تجمع کرده و خواستار توقف فوری حملات ارتش رژیم اشغالگر و اعمال تحریم‌های دولت استرالیا علیه این رژیم شدند.

تجمع‌کنندگان سپس با برپایی راهپیمایی در مرکز شهر، پلاکاردهایی با شعارهایی همچون «اسرائیل یک دولت تروریستی است»، «نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید»، «صهیونیسم همان تروریسم است»، «کشتار کودکان را متوقف کنید»، «تحریم فوری اسرائیل» و «اسرائیل هر ساعت یک کودک را می‌کشد» در دست گرفتند.

جمال حکیم، عضو پیشین شورای شهر ملبورن، اعلام کرد که این اعتراضات مسالمت‌آمیز طی ۱۰۰ هفته گذشته به‌طور مستمر برگزار شده و شهروندان استرالیایی با دیدگاه‌های مختلف در آن حضور یافته‌اند.

وی تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که استرالیا تحریم‌هایی را علیه رژیم اسرائیل اعمال کند.