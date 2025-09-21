ایرلند از اقدام ضدصهیونیستی انگلیس، کانادا و استرالیا استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره به نقل از وزیر خارجه ایرلند گزارش داد: ما از به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط انگلیس، کانادا و استرالیا استقبال می‌کنیم.

این مقام ایرلند در این خصوص اضافه کرد: ما به یک مسیر سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار و خاموش کردن همیشگی تفنگ‌ها نیاز داریم.

۳ کشور انگلیس، استرالیا و کانادا اعلام کردند که رسماً کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند.

در بیانیه صادره از سوی نخست وزیر و وزیر امور خارجه استرالیا در این خصوص آمده است: استرالیا آرمان‌های مشروع و دیرینه مردم فلسطین برای داشتن کشوری مستقل را به رسمیت می‌شناسد. اقدام امروز برای به رسمیت شناختن، نشان دهنده تعهد دیرینه استرالیا به راه حل (موسوم به) دو دولتی است که همواره تنها راه برای صلح و امنیت پایدار است.

دفتر نخست وزیر کانادا (PMO) در این ارتباط اعلام کرد: طی دهه‌های متمادی، تعهد کانادا به [راه حل دو دولتی] بر این انتظار استوار بود که این نتیجه در نهایت به عنوان بخشی از یک توافق مذاکره شده حاصل شود.

کر استارمر نخست وزیر انگلیس هم در این خصوص اعلام کرد: امروز ما کشور فلسطین را به رسمیت شناختیم تا امید صلح را زنده کنیم.