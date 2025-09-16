به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، انبه، میوهای شیرین و پرطرفدار که به «سلطان میوههای استوایی» شهرت دارد، در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ارزشمندترین محصولات کشاورزی شناخته میشود و این میوه نه تنها طعمی خاص و متفاوت دارد بلکه سرشار از ویتامینها، مواد معدنی، آنتیاکسیدانها و فیبر است؛ ترکیباتی که مصرف آن را به بخشی جداییناپذیر از رژیم غذایی سالم تبدیل کرده است.
ویتامین C و A؛ ترکیب طلایی برای ایمنی و بینایی
انبه منبع غنی ویتامین C است؛ مادهای که در تقویت سیستم ایمنی بدن نقش اساسی دارد و مقاومت بدن را در برابر بیماریهایی مانند سرماخوردگی، آنفلوانزا و عفونتهای باکتریایی افزایش میدهد و علاوه بر این، ویتامین A و بتاکاروتن موجود در انبه به سلامت چشمها کمک میکنند، خشکی چشم را کاهش میدهند و از بروز شبکوری جلوگیری میکنند و کارشناسان تغذیه تأکید دارند که مصرف منظم انبه میتواند به پیشگیری از بیماریهای چشمی مرتبط با افزایش سن کمک کند.
انبه و سلامت قلب و عروق
وجود مقادیر قابلتوجهی فیبر، پتاسیم و آنتیاکسیدان در انبه باعث شده است این میوه در دسته خوراکیهای مفید برای قلب قرار گیرد، پتاسیم فشار خون را کنترل کرده و فیبر به کاهش کلسترول بد خون (LDL) کمک میکند. از سوی دیگر، آنتیاکسیدانهای انبه با مقابله با استرس اکسیداتیو از آسیب به رگها و قلب جلوگیری میکنند و مطالعات جدید نشان داده است که مصرف منظم انبه میتواند خطر ابتلاء به سکته مغزی و بیماریهای قلبی را تا حد قابل توجهی کاهش دهد.
دستگاه گوارش سالم با انبه
یکی از ویژگیهای کمتر شناختهشده انبه وجود آنزیمهای طبیعی از جمله آمیلاز است که به هضم کربوهیدراتها و پروتئینها کمک میکند و این آنزیمها فرآیند گوارش را تسهیل کرده و مانع بروز مشکلات گوارشی میشوند. فیبر موجود در انبه نیز به بهبود حرکات روده و پیشگیری از یبوست کمک میکند و به همین دلیل، کارشناسان توصیه میکنند افرادی که مشکلات گوارشی دارند، انبه را به صورت متعادل در رژیم غذایی خود بگنجانند.
خواص ضدالتهابی و ضد سرطانی انبه
انبه سرشار از ترکیبات پلیفنولی و آنتیاکسیدانهایی مانند «مانگیفرین» است که خواص ضدالتهابی و ضد سرطانی دارند و این ترکیبات میتوانند از رشد و گسترش سلولهای سرطانی جلوگیری کنند. پژوهشهای انجامشده روی حیوانات نشان دادهاند که انبه میتواند در پیشگیری از سرطانهای کولون، سینه و پروستات نقش داشته باشد. هرچند هنوز تحقیقات بیشتری روی انسان لازم است، اما نتایج موجود نویدبخش اثرات مثبت انبه در مقابله با سرطان است.
انبه؛ میوهای برای زیبایی پوست و مو
وجود ویتامین C در انبه به تولید کلاژن کمک میکند؛ پروتئینی که مسئول استحکام و شفافیت پوست است و ویتامین A نیز در حفظ رطوبت پوست و جلوگیری از خشکی مؤثر است. از این رو، مصرف انبه میتواند به جوانسازی پوست و کاهش چینوچروک کمک کند. علاوه بر این، انبه با تقویت فولیکولهای مو مانع ریزش و شکنندگی آنها میشود. بسیاری از محصولات مراقبت از پوست و مو در جهان از عصاره انبه به عنوان مادهای مغذی و ترمیمکننده استفاده میکنند.
کمک به کنترل وزن و پیشگیری از دیابت
با وجود طعم شیرین، انبه اگر بهصورت متعادل مصرف شود، میتواند به کاهش وزن کمک کند. فیبر بالای این میوه احساس سیری ایجاد کرده و مانع پرخوری میشود. برخی تحقیقات نشان میدهد ترکیبات موجود در انبه میتوانند حساسیت به انسولین را بهبود دهند و از بروز دیابت نوع ۲ جلوگیری کنند. این ویژگی باعث شده که انبه یکی از گزینههای مناسب برای افرادی باشد که به دنبال رژیم غذایی سالم و کنترل قند خون هستند.
انرژی فوری برای ورزشکاران
انبه به دلیل داشتن قندهای طبیعی مانند گلوکز و فروکتوز، یک منبع فوری انرژی محسوب میشود. به همین دلیل، ورزشکاران و افراد پرتحرک اغلب از انبه به عنوان میانوعدهای مغذی استفاده میکنند. علاوه بر انرژیزایی، انبه به دلیل دارا بودن ویتامینهای گروه B، به متابولیسم بهتر کربوهیدراتها و چربیها کمک میکند.
انبه و تقویت حافظه
یکی دیگر از خواص انبه، بهبود عملکرد مغز و تقویت حافظه است و وجود ویتامینهای گروه B و مواد معدنی مانند منیزیم و فسفر در این میوه باعث افزایش تمرکز و کاهش خستگی ذهنی میشود. برخی مطالعات نیز نشان دادهاند مصرف منظم انبه میتواند خطر ابتلاء به آلزایمر را کاهش دهد.
انبه فقط یک میوه خوشمزه نیست، بلکه یک «سوپر فود» واقعی است که فواید بیشماری برای بدن دارد. از تقویت سیستم ایمنی و سلامت قلب گرفته تا زیبایی پوست، کمک به هضم غذا و پیشگیری از سرطان، همگی در فهرست خواص انبه قرار دارند. متخصصان توصیه میکنند برای بهرهمندی از همه این فواید، انبه را بهصورت تازه و در حد اعتدال مصرف کنید تا نه تنها از طعم بینظیر آن لذت ببرید بلکه از خواص دارویی و درمانیاش نیز بهرهمند شوید.
