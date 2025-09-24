به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیانمهر اظهار کرد: حدود ۳۰ درصد از میوههای تولیدی استان به دلایل مختلف هدر میرود که این امر موجب اتلاف قابل توجهی از منابع اقتصادی و کشاورزی استان شده است.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش ضایعات میوه اظهارکرد: با بهرهگیری از روشهای خشککردن و بستهبندی اصولی میتوان ضایعات میوه را به حداقل رساند و بخشی از این محصولات را به صورت فرآوری شده به بازارهای صادراتی عرضه کرد.
کیانمهر ضمن پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی متشکل از چند شرکت فعال در حوزه فرآوری و صادرات میوه خشک، افزود: این اقدام میتواند ظرفیت صادراتی استان را افزایش داده و درآمد ارزی قابل توجهی را به همراه داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار گلستان بازار کشورهای حاشیه خلیجفارس را به عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات میوه خشک معرفی و خاطرنشان کرد: بازار این کشورها استقبال خوبی از محصولات فرآوری شده ایرانی دارد که میتواند فرصت مناسبی برای توسعه صادرات استان فراهم آورد.
در بخش دیگری از این نشست، جلال محمدزاده، رئیس بخش تحقیقات فنی مهندسی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان گلستان، با اشاره به اهمیت فناوری پرتودهی با انرژی صلحآمیز هستهای گفت: این فناوری موجب افزایش ماندگاری میوهها و حبوبات شده و از فساد و جوانهزنی محصولات مانند سیبزمینی میکند.
وی افزود: متأسفانه تاکنون این دستگاهها در استان مورد استفاده قرار نگرفتهاند و برای کاهش ضایعات و ارتقا کیفیت محصولات، نیازمند تجهیز استان به این فناوری پیشرفته هستیم.
