ضرورت ایجاد و تقویت شوراهای محله در خلخال

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای اجتماعی شهرستان که با ریاست فرماندار این شهرستان و حضور جمعی از مدیران، مسئولان و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، موضوعات مهمی پیرامون نقشآفرینی مردم در مدیریت محلات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرماندار خلخال با اشاره به ضرورت ایجاد و تقویت شوراهای محله، به تشریح جزئیات مربوط به شیوهنامه تشکیل این نهاد مردمی پرداخت و بر اهمیت راهاندازی کمیتههای تخصصی زیرمجموعه شورا تاکید نمود.
در این نشست، وظایف هریک از کمیتهها و ارکان شورای محله، از جمله نقش مشورتی و ارتباط با نهادهای بالادستی، مورد تبیین قرار گرفت و فرماندار بر لزوم مشارکت عمومی و همکاری همهجانبه جهت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
در پایان این جلسه، وطن دوست فرماندار خلخال خواستار تسریع در تشکیل و فعالسازی شوراهای محله شد و افزود: تقویت مشارکت داوطلبانه ساکنان و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، سنگبنای توسعه اجتماعی و تحقق برنامههای شهرستان محسوب میشود.
وی از همه دستگاهها و شوراهای اسلامی خواست همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند
