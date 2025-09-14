فعالیت بیش از ۲ هزار شرکت تعاونی در سطح استان اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر یکشنبه در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان اردبیل اظهار کرد: تعاون توصیه دینی و رویکرد علمی است که باعث اشتغالزایی می‌شود.

وی افزود: فعالیت بیش از ۲ هزار تعاونی و با افزون بر ۴۰ هزار فرصت شغلی با وجود ظرفیت‌هایی که استان اردبیل وجود دارد، عددی پایین برای استان اردبیل است.

استاندار اردبیل بر اهمیت جذب و فعال‌سازی سرمایه‌های خرد مردمی در توسعه استان تاکید کرد و گفت: قطعاً در جلسه‌ای مجزا در استانداری اردبیل، مشکلات این تعاونی‌ها بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.

امامی یگانه ادامه داد: با توجه به اینکه واگذاری امور به مردم جزو دغدغه‌های شخص رئیس جمهور نیز هست، باید فراتر از این باشد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به اردبیل، ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی تصویب شد، افزود: تخصیص ۵۰۰ میلیون دلار ارز و امضای تفاهم‌نامه برای سرمایه‌گذاری ۴۶ هزار میلیارد تومانی در پروژه‌های مختلف استان از جمله طرح‌های گلخانه‌ای، گردشگری و انرژی تجدیدپذیر صورت گرفت.

امامی یگانه تصریح کرد: در ۱۰ ماه اخیر، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد در اولویت قرار گرفته و ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این منظور تأمین شده است.

امامی یگانه بیان کرد: مجموع اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهور برای ایجاد تحول در استان به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسید.