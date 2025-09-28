تاکید استاندار اردبیل بر تکمیل ۴۳۵ طرح اقتصادی نیمه تمام

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه صبح یکشنبه در نشست صریح و صمیمی با دانشجویان، با عنوان «در مدار مطالبه» که در نمایشگاه دفاع مقدس برگزار شد؛ اظهار کرد: کشاورزی و گردشگری دو محور اصلی توسعه در اردبیل هستند و در کنار آن، صنعت نیز در مسیر رشد قرار دارد. وی بر توسعه متوازن استان و لزوم توجه همزمان به این حوزهها تأکید کرد.
وی در پاسخ به مطالبه دانشجویان در خصوص راهاندازی دانشگاه صنعتی، این پروژه را یک نیاز قطعی برای استان دانست و افزود: هماهنگیهایی با بخش خصوصی انجام شده اما صدور مجوز نهایی بر عهده شورایعالی انقلاب فرهنگی است.
استاندار اردبیل با اشاره به پیگیری احداث ساختمان اصلی پارک علم و فناوری از سال ۹۸، افزود: در سفر رئیسجمهور ۱۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل این پروژه اختصاص یافت. همچنین ۲,۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان اختصاص یافته که میتواند فرصت مهمی برای اشتغال نخبگان باشد.
امامی یگانه با اشاره به نرخ بیکاری ۱۳/۱ درصدی استان گفت: تنها راهکار کاهش بیکاری، توسعه مهارتآموزی و تکمیل پروژههای اقتصادی است. وی از وجود ۴۳۵ طرح نیمهتمام اقتصادی در سطح استان خبر داد که با بهرهبرداری از آنها، ۲۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد.
وی از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۶ هزار واحد در حال ساخت است که از این تعداد، ۳۲۰۰ واحد تا پایان سال تحویل متقاضیان خواهد شد. همچنین وام مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و پیشنهاد افزایش آن تا ۸۵۰ میلیون تومان نیز ارائه شده است.
تغییرات مدیریتی با رویکرد شایستهسالاری
استاندار اردبیل در پاسخ به پرسشی درباره تغییر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گفت: این جابهجایی یک تصمیم طبیعی در چارچوب سیستم اداری بوده و برکناری تلقی نمیشود. وی افزود: معیارهای انتصاب در دولت چهاردهم، وفاداری به نظام، ولایت فقیه و توانمندی اجرایی افراد است.
