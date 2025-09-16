  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۵

صدور مجوز احداث ۲ شهرک تخصصی صنایع تبدیلی در استان اردبیل

اردبیل- استاندار اردبیل از صدور مجوز احداث ۲ شهرک تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خبر داد و گفت: برای احداث این شهرک‌ها بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه عصر سه شنبه در جریان بازدید اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از ۶ واحد تولیدی شهرک صنعتی شماره یک اظهار کرد: جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی و بهره‌مندی استان از ارزش افزوده در این بخش از اولویت‌های اصلی است.

وی افزود: تا پایان سال جاری ظرفیت سردخانه‌های زیر صفر، اتمسفریک و انبارهای سرد استان اردبیل به ۳۵ هزار تن خواهد رسید.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به بازدید از کارخانه‌های تولید لوازم الکترونیکی، دوربین مداربسته، پوشاک، قطعات خودرویی و صنایع فرنچ فرایز، برای تأمین تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدها به میزان ۲۱۰ میلیارد تومان قول مساعد داد.

کد خبر 6591890

