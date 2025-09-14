  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

نقش مهم بخش تعاون در توسعه متوازن کشور

نقش مهم بخش تعاون در توسعه متوازن کشور

اردبیل_ رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به نقش مهم بخش تعاون در توسعه متوازن کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌زاده با تاکید به نقش مهم بخش تعاون در توسعه متوازن کشور، اظهار کرد: تعاون علاوه بر سودآوری، ابعاد اجتماعی و عدالت‌محور نیز دارد.

وی افزود: تعاونی‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با هدف ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق محروم فعالیت می‌کنند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تعاون را یکی از مدل‌های اقتصادی مطلوب برای تحقق عدالت اجتماعی معرفی و تصریح کرد: در تفسیر اصل‌های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نقش مهمی برای این بخش لحاظ شده است.

حسن زاده تاکید کرد: به منظور رسیدن به جایگاه واقعی بخش تعاون در کشور، نیازمند حمایت جدی‌تر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در مسیر تقویت تعاونی‌ها هستیم.

کد خبر 6589359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها