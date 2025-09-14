به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌زاده با تاکید به نقش مهم بخش تعاون در توسعه متوازن کشور، اظهار کرد: تعاون علاوه بر سودآوری، ابعاد اجتماعی و عدالت‌محور نیز دارد.

وی افزود: تعاونی‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با هدف ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق محروم فعالیت می‌کنند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی تعاون را یکی از مدل‌های اقتصادی مطلوب برای تحقق عدالت اجتماعی معرفی و تصریح کرد: در تفسیر اصل‌های ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز نقش مهمی برای این بخش لحاظ شده است.

حسن زاده تاکید کرد: به منظور رسیدن به جایگاه واقعی بخش تعاون در کشور، نیازمند حمایت جدی‌تر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی در مسیر تقویت تعاونی‌ها هستیم.