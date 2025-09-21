به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن‌زاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه تجهیز و احداث دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه محقق اردبیلی در لیست پروژه‌های ماده ۲۳ قرار دارد؛ بنابراین مؤدیان می‌توانند سهم مالیاتی خود را مستقیماً به این پروژه اختصاص دهند.

وی با بیان اینکه اختصاص مالیات مؤدیان به پروژه دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی موجب تأمین مالی و تسریع در تکمیل این پروژه می‌شود، تصریح کرد: مؤدیان گرانقدر با اختصاص مالیات خود به این پروژه، می‌توانند مستقیماً تأثیرگذاری پرداخت مالیات خود را در پروژه مشاهده کنند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ادامه داد: توسعه فضاهای آموزش عالی استان با مشارکت مؤدیان می‌تواند شتاب بگیرد تا این پروژه تکمیل شده و در اختیار فرزندان این مرزوبوم قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ تمامی مؤدیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند در فرایند پرداخت مالیات نسبت به انتخاب «پروژه تجهیز و احداث دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه محقق اردبیلی» اقدام کنند.