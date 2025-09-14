به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر یکشنبه در نشست با فعالان و سرمایه‌گذاران گردشگری استان اظهار کرد: با توجه به گستردگی حوزه گردشگری و تنوع فعالیت‌های این بخش، شناسایی مسائل با اولویت‌بندی مشخص باید انجام و موارد ملی از مرکز پیگیری شود.

وی گفت: با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان و تصویب ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌های استان، توجه به این بخش را به‌عنوان مقدمات رونق گردشگری در اردبیل دارای اهمیت دانست.

استاندار اردبیل با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده با هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری ۴۶ هزار میلیارد تومانی در استان افزود: توسعه خدمات و اماکن گردشگری باید به‌صورت متوازن و متناسب انجام گیرد.

امامی یگانه بیان کرد: مسیر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف به‌ویژه گردشگری باید تسهیل شود و دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظفند شرایط لازم را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

گفتنی است، به‌روزرسانی سند آمایش گردشگری استان، توسعه ورزش‌های زمستانی و زیرساخت‌های مربوط، اجرای شهرک سلامت با محوریت توریسم‌درمانی، آموزش منابع انسانی فعال در بخش گردشگری و بهره‌گیری از الگوهای موفق تبلیغاتی از جمله موضوعاتی مورد تأکید در این نشست بود.