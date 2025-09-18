به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه گفت: همکاری بسیج سازندگی با دولت محلی در اجرای پروژههای محرومیتزدایی و عمرانی سازنده بوده و این نهاد علاوه بر اقدامات آبادانی، نقش فرهنگی و اجتماعی نیز ایفا میکند.
وی در نشست با رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور اظهار کرد: مدرسهسازی و ارتقای سرانه فضای آموزشی از مهمترین اولویتهای دولت چهاردهم در استان است و در این زمینه نیازمند کمک قرارگاه سازندگی برای ترغیب مردم به مشارکت جمعی هستیم.
استاندار اردبیل افزود: قرارگاه سازندگی استان اردبیل در پروژههای مدرسهسازی پیشگام بوده و با توجه به ارتباط مستقیم با مردم میتواند زمینه مشارکت بیشتر را فراهم کند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور نیز با اشاره به مأموریت این نهاد در کمک به دولت و محرومیتزدایی گفت: فعالیت قرارگاه بسیج سازندگی در اردبیل مطلوب ارزیابی میشود و در حال حاضر ۱۸ مدرسه در حال ساخت بوده که عملیات اجرایی ۱۳ مدرسه به پایان رسیده است.
سردار محمد زهرایی بیان کرد: آبرسانی به مناطق روستایی، آسفالت معابر، اجرای ۱۰ بند سنگی ملاتی و طرحهای معدنی از دیگر اقدامات بسیج سازندگی در استان اردبیل است.
