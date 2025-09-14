به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در دیدار با اعضای شورای رقابت، ضمن اشاره به وظایف و اختیارات قانونی این شورا، اظهار کرد: شورای رقایت یک نهاد فراقوهای است که ضدانحصار در بازار است و از جریان رقابت در بازار حمایت میکند تا حقوق مردمی که مصرفکننده محصولات هستند، تضمین شود؛ این وظیفهی شورای رقابت و اختیاراتی که به تبع آن وجود دارد، بسیار پُراهمیت است.
قاضیالقضات با تاکید بر اینکه باید بدونتبعیض با هر بخش انحصارزا برخورد شود، بیان داشت: در مواردی انحصار از طرف بخش خصوصی ایجاد میشود و در مواردی، آنکه انحصار میکند، بخش حاکمیتی است؟ در این مواقع، چنانچه شما برای انحصارشکنی به سراغ بخش خصوصی بروید، چون زورتان میرسد، اما از انحصارشکنی آن بخش دولتی و حاکمیتی صرفنظر کنید، آنگاه کار شما برکت نخواهد داشت و این خودش به منزله یک تبعیض آشکار است؛ فلذا شما باید با هر انحصاری در بازار مقابله کنید، خواه از طرف بخش حاکمیتی باشد و خواه از طرف بخش خصوصی.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت تبیینگری پیرامون نقش و کارکرد شورای رقابت برای عموم مردم و مسئولان، تصریح کرد: شما اعضای شورای رقابت باید وظایف و اختیارات و کارکردهای خود را برای عموم مسئولان و مردم تبیین و تشریح کنید؛ این امر، بسیار مقوله مهمی است؛ مسئولین نیز باید با دایره اختیارات و وظایف شما آشنا شوند؛ این نکته را از آن جهت متذکر شدم که بعضاً مشاهده میشود برخی مسئولان، قوانین را نگاه هم نمیکنند مگر در مواردی که قوانینی له یا علیه اقدامات آنها باشد.
رئیس قوه قضائیه، فرصت قانونی پیشروی شورای رقابت برای انحصارزدایی در بازار را فرصتی مغتنم برشمرد و بیان داشت: شما در شورای رقابت میتوانید به هر موضوع و مقولهای که انحصار ایجاد کرده است در راستای حفظ حقوق مردم و مصرفکنندگان ورود کنید؛ این فرصت قانونی مطلوبی است که پیشروی شماست؛ در این راستا، نیاز به اولویتبندی است؛ بررسی کنید که چه موارد و موضوعاتی اکنون اولویت و نیاز زندگی مردم است و در آنها انحصاری ایجاد شده که حقوق مردم که مصرفکننده هستند را تضییع میکند؛ ابتدا سراغ آنها بروید و از آن نقاط انحصارزدایی کنید.
رئیس عدلیه با اشاره به امکان وجود قوانین و مقررههایی که انحصارزا هستند، تصریح کرد: سوالی که از شما اعضای شورای رقابت دارم این است که اگر شما با قانون یا مقررهای مواجه شوید که انحصارزا است، چه میکنید؟ آیا تمهید و تدبیری در چنته دارید که از طُرق مشخص، به اصلاح آن قانون بپردازید؟ من هماکنون در ذهنم قانون و مقررهای که تولید انحصار میکند را میشناسم؛ حال شما که متولی این حوزه هستید، آیا از قانون یا مقررهای که انحصارزا است، باخبرید؟
رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به اعضای شورای رقابت گفت: شما اعضای شورای رقابت خلاءهایی که در قوانین مربوط به حوزه کاریتان وجود دارد را شناسایی کنید و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را ترتیب دهید؛ ممکن است از قانون مربوط به شورای رقابت، تفاسیر و برداشتهای متفاوتی وجود داشته باشد؛ در وهله نخست، خودِ شما اعضای شورای رقابت، درخصوص فهم از قانون مربوط به شورای متبوع خود و تشخیص و تعیین و تطبیق مصادیق آن، به فهم مشترک نائل شوید.
قاضیالقضات در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: یکی از اعضای شورای رقابت در جلسه امروز اشاراتی در مورد نقض برخی ارا شورای رقابت داشت؛ من از شما اعضای شورای رقابت این سؤال را میپرسم تاکنون چند بار در این رابطه و به طور کلی در رابطه با مسائلی که ممکن است بین دستگاه قضا و شورای رقابت وجود داشته باشد، با من که رئیس قوه قضائیه هستم و یا سایر مقامات قضایی ذیصلاح مکاتبه کردهاید؟ من طی حدود چهار سالی که در این منصب هستم، به یاد ندارم نامهای از سوی شما درخصوص مشکلات و مسائل فیمابین، به دفترم واصل شده باشد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: من اعتقاد داردم که شما اعضای شورای رقابت میتوانید شأن و جایگاه شورای متبوع خود را در اذهان مردم و مسئولان ارتقاء دهید و این مهم در گروی اتخاذ تصمیمات و آرای صحیح و صواب و محکم و تبیینگری درخصوص نقش و کارکرد شورای رقابت است؛ اما اگر تصمیمات شما متزلزل باشد و تشتتآراء در میان شما اعضای شورای رقابت زیاد باشد، آنگاه نگاه ناظران بیرونی به شما و شورای متبوعتان بهگونهای دیگر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه گفت: یکی از اعضای شورای رقابت، درخصوص مسئلهای مرتبط با این شورا درخواست کرد که موضوع مربوطه را در جلسه سران قوا مطرح و حل کنیم؛ من خطاب به این عضو شورای رقابت و به طور کلی همه مسئولان و کارگزاران در بخشها و دستگاههای مختلف حکومت میگویم که وقتی در خصوص مقولهای قانون وجود دارد، نباید انتظار داشته باشید ما آن مسئله را در جلسه سران قوا طرح کنیم و یا آن مسئله را به جلسه «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» ببریم؛ اگر چنین شود و ما هر مسئلهای که قانون درخصوص آن وجود دارد را به جلسه سران قوا احاله دهیم، از نظر من، به مصلحت کشور نیست؛ جلسه سران قوا مخصوص مقولاتی اضطراری و استثنایی است که یا درخصوص آنها قانون وجود ندارد و یا عمل به قانون در قبال آنها، سبب تأخیر در اجرای یک امر خطیر و مهم میشود. فلذا به کلیه مسئولان و کارگزاران در بخشها و دستگاههای مختلف توصیه میکنم که وقتی درخصوص مقولهای قانون وجود دارد و آن مقوله در حوزه مقولات اضطراری و استثنایی نمیگنجد، تمام تلاشتان را به خرج دهید که قانون موجود را پیاده کنید و در این مسیر ترسی به خود راه ندهید و چنانچه قانون مربوطه ایراد دارد، در اصلاح آن از طُرق مشخص قانونی، کوشا باشید.
رئیس دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: ما در قوه قضائیه به شما در اصلاح قوانین و رویهها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه کمک خواهیم کرد؛ اعتقاد داریم که کار ما در قوه قضائیه و شما در شورای رقابت در راستای حفظ حقوق مصرفکنندگان و مردم باید مکمل یکدیگر باشد و در این مسیر تضاد و موازیکاری وجود نداشته باشد.
