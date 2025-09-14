  1. بین الملل
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

«تلگراف» از اخراج صهیونیست‌ها از کالج مطالعات دفاعی انگلیس خبر داد

«تلگراف» اعلام کرد که به دلیل ادامه عملیات نظامی اشغالگران قدس در غزه، کالج سلطنتی مطالعات دفاعی انگلیس از سال آینده از اراضی اشغالی دانشجو نخواهد پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دولت انگلیس تأیید کرد که کالج سلطنتی مطالعات دفاعی از سال آینده دانشجو از اراضی اشغالی نخواهد پذیرفت.

تلگراف به نقل از سخنگوی وزارت دفاع انگلیس اعلام کرد: تصمیم اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی خود در غزه اشتباه است.

سخنگوی وزارت دفاع انگلیس ادعا کرد که دوره‌های آموزشی نظامی انگلیس مدت‌هاست که برای پرسنل «طیف وسیعی از کشورها» آزاد بوده است و همه دوره‌های نظامی نیز بر رعایت قوانین بین‌المللی بشردوستانه تأکید دارند.

وی افزود: با این حال، تصمیم اسرائیل برای تشدید عملیات نظامی خود در غزه اشتباه است. باید اکنون یک راه حل دیپلماتیک برای پایان دادن به این جنگ وجود داشته باشد، با آتش‌بس فوری، بازگشت اسیران (اسرای صهیونیست نزد حماس) و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه.

به گزارش تلگراف، اخراج اشغالگران صهیونیست از این کالج، جدیدترین مورد از سلسله اقدامات تنبیهی علیه این رژیم است که توسط لندن انجام می‌شود.

