احضار کاردار رژیم صهیونیستی توسط دولت اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک منبع در وزارت امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که این کشور کاردار سفارت رژیم صهیونیستی را احضار کرده است.
این منبع تاکید کرد که احضار این سفیر از سوی مادرید در اعتراض به مواضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره اسپانیا رخ داده است.
گفتنی است که دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به سخنان اخیر نخستوزیر اسپانیا درباره لزوم متوقفسازی جنگ غزه واکنش نشان داد.
نتانیاهو مدعی شده بود: سخنان اخیر نخستوزیر اسپانیا علیه اسرائیل تهدیدی آشکار به نسلکشی علیه یهودیان است. تهدیدات نخستوزیر اسپانیا باورکردنی نیست.
پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا پیشتر گفته بود: اسپانیا نه بمب هستهای دارد، نه ناو هواپیمابر، و نه ذخایر عظیم نفتی. ما بهتنهایی نمیتوانیم حمله اسرائیل (به غزه) را متوقف کنیم. اما این بدان معنا نیست که تلاش خود را متوقف خواهیم کرد. چراکه آرمانهایی وجود دارند که ارزش مبارزه دارند، حتی اگر پیروزی در آنها تنها در دستان ما نباشد.
نظر شما