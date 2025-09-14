نیاز ۷ میلیاردی برای تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آمویی فرماندار کرمانشاه عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان کرمانشاه که با حضور منوچهر حبیبی استاندار و جمعی از مسئولان فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: در سالهای گذشته تلاش شد از ظرفیت اعتبارات بازسازی پس از زلزله و نیز منابع استانی برای حوزه کتابخانههای عمومی استان استفاده شود که بخشی از آن به پروژه کتابخانه مرکزی کرمانشاه اختصاص یافت.
وی افزود: سال گذشته نیز اعتبارات دو مرحلهای برای این پروژه پیشبینی شده بود، اما تنها ۱۰۰ میلیون تومان تخصیص پیدا کرد و اکنون برآوردها نشان میدهد برای تکمیل کتابخانه مرکزی حدود ۷ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. بر همین اساس مقرر شد با همکاری نمایندگان استان در مجلس و هماهنگیهای بین دستگاهی، بخشی از اعتبارات لازم تأمین شود.
فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: به غیر از مصوبات سفر ریاست جمهوری، تاکنون ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و حدود ۲۰ میلیارد ریال دیگر از منابع مختلف برای این پروژه در نظر گرفته شده است، اما همچنان نیازمند تخصیصهای جدید هستیم و امیدواریم اعتبارات سفر استانی به طور کامل محقق شود تا شاهد جهشی جدی در حوزه کتابخانه مرکزی باشیم.
آمویی با اشاره به وضعیت کتابخانه آوینی گفت: این مجموعه به دلیل قرار گرفتن در محوطه شهرداری نیازمند تعیین تکلیف است و پیشنهاد دادهایم ساختمان آن یا در اختیار کتابخانههای عمومی قرار گیرد یا شهرداری نسبت به احداث بنای جایگزین اقدام کند.
وی همچنین به موضوع کتابخانه امامت (ایثار سابق) اشاره کرد و بیان داشت: این کتابخانه در جریان احداث پل ایثار و میدان سنجابی تخریب شد و مقرر گردید شهرداری کرمانشاه کتابخانهای جایگزین در کهریز پل کهنه احداث کند، اما اکنون بیش از ۱۰ سال از این تعهد گذشته و هنوز اقدامی صورت نگرفته است. به همین دلیل ترک فعل شهرداری در این زمینه به دادستانی اعلام شده است.
فرماندار کرمانشاه ادامه داد: در مجتمع امام علی (ع) نیز با همکاری مدیریت مجموعه مقرر شده است بخشی از فضا در اختیار کتابخانههای عمومی قرار گیرد تا بانوان بتوانند از خدمات کتابخانهای استفاده کنند. هرچند این فرایند اداری با پیچیدگیهایی همراه بود، اما با قول مساعد مسئولان امیدواریم در هفتههای آینده شاهد بهرهبرداری باشیم.
وی همچنین از طرح توسعه کتابخانههای سیار در استان خبر داد و افزود: در قالب خرید خودروهای سبک و نیمهسنگین و تغییر کاربری آنها، ۹ کتابخانه سیار برای بخشهای مختلف استان کرمانشاه پیشبینی شده است تا مناطق محروم نیز از خدمات کتابخانهای بهرهمند شوند.
آمویی در پایان گفت: مجموعه این اقدامات با حمایت استانداری، شهرداری و نمایندگان استان دنبال خواهد شد و امید داریم با همافزایی دستگاهها، کمبودها و مشکلات حوزه کتابخانههای عمومی کرمانشاه هرچه سریعتر برطرف شود.
