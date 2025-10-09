به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آمویی، بعد از ظهر پنجشنبه در جریان سفر استاندار کرمانشاه، به بخش کوزران که با همراهی معاونان استاندار و مدیران اجرایی استان انجام شد، با اشاره به پیشینه تاریخی و انقلابی این منطقه اظهار کرد: بخش کوزران با وسعتی حدود ۸۰۰ کیلومتر مربع و متشکل از ۱۱۳ روستا، در دوران دفاع مقدس بیش از ۹۰ شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است و این منطقه از گذشته تا امروز همواره در دفاع از میهن و ارزشهای اسلامی پیشتاز بوده است.
وی افزود: جمعیت این بخش بر اساس سرشماری حدود ۱۷ هزار نفر است که در فصل تابستان به بیش از ۲۵ هزار نفر افزایش مییابد. ترکیب جمعیتی کوزران شامل برادران اهل حق، اهل سنت و تشیع است که در کنار یکدیگر با همدلی و وحدت زندگی میکنند.
فرماندار کرمانشاه در ادامه به ظرفیتهای مهم اقتصادی کوزران اشاره کرد و گفت: این منطقه در حوزه کشاورزی و دامداری از قطبهای مهم استان است و گوسفند نژاد سنجابی که در سطح کشور شناختهشده است، متعلق به این منطقه است. همچنین ظرفیت بالایی در حوزه گردشگری کشاورزی وجود دارد که میتواند به عنوان یکی از محورهای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گیرد.
آمویی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات و مطالبات مردم اشاره کرد و بیان داشت: بهبود محور ارتباطی سراب نیلوفر – کوزران یکی از اولویتهای اساسی است چرا که این مسیر به دلیل حجم بالای تردد و وقوع حوادث متعدد نیازمند تسریع در عملیات اصلاح و بهسازی است که با پیگیریهای انجامشده در مراحل نهایی قرار دارد.
وی همچنین خواستار تسریع در اجرای طرحهای آبرسانی و سامانه سردسیری کوزران شد و افزود: در حوزه آب شرب، چندین مجتمع از جمله میل مریوانی و عباسآباد نیاز به حمایت و تخصیص ویژه دارند و همچنین طرحهای مطالعهشده آبرسانی شهرستانی باید هر چه سریعتر اجرایی شوند.
فرماندار کرمانشاه در پایان با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای فرهنگی و ورزشی بخش کوزران گفت: مجتمع فرهنگی و ورزشی شهید صوفی و سایر پروژههای ورزشی منطقه نیازمند حمایت ویژه هستند تا جوانان مستعد این بخش بتوانند در رشتههای مختلف فعالیت داشته باشند.
آمویی ضمن تقدیر از حضور استاندار کرمانشاه، مدیران کل و مسئولان استانی در بخش کوزران تأکید کرد: مردم کوزران با سابقهای درخشان در دفاع از انقلاب، شایسته بهترین خدمات هستند و امیدواریم با حمایت مسئولان، شاهد رشد و شکوفایی هر چه بیشتر این منطقه باشیم.
