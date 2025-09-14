همکاری ایران و عراق منجر به بازداشت قاچاقچیان خطرناک مواد مخدر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «عبدالامیر الشمری»، وزیر کشور عراق و «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در بغداد برگزار شد.

در این نشست که شماری از فرماندهان ایران و عراق حضور داشتند، شماری از مسائل مهم و در راس آن تقویت همکاری در زمینه مبارزه با جرائم فرامرزی، تبادل تجربه و اطلاعات، فعالسازی یادداشت‌های تفاهم، تعیین حوزه‌ها و جدول‌های زمانبندی برای تضمین اجرای توافقات و تحقق اهداف مورد توافق بررسی شد.

وزیر کشور عراق تاکید کرد که هماهنگی و همکاری میان عراق و کشورهای همجوار امری بسیار مهم برای تحقق امنیت مشترک است.

الشمری بیان کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند به دور از سایر کشورها زندگی کند یا به ثبات برسد.

وی توضیح داد که همکاری امنیتی ایران و عراق منجر به بازداشت قاچاقچیان خطرناک مواد مخدر و افراد تحت تعقیب علاوه بر کنترل مرزهای بین‌المللی شده است.

وزیر کشور عراق اشاره کرد که این همکاری نتایج واضحی نیز طی زیارت اربعین داشته و طرح ویژه این مناسبت به کامل‌ترین وجه اجرا شد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از فعالیت شماری از ادارات وزارت کشور عراق و تجربه این نهادهای مهم مطلع شد.