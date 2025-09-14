به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی در دیدار با رئیس و معاونان مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر لزوم همکاری‌های مشترک گفت: می‌خواهیم معاونت راهبردی و مرکز بررسی‌های استراتژیک، تشکیلاتی چابک و هوشمند باشند. ظرفیت‌های پژوهشی فراوانی در کشور وجود دارد، اما بهره‌وری لازم فراهم نمی‌شود؛ باید تلاش کنیم تحقیقات انجام‌شده در بخش‌های مختلف جنبه عملیاتی و اجرایی بگیرد.



وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و تعامل ارزشمندی داشته باشند که استمرار این همکاری‌ها نتایج بزرگی به همراه خواهد داشت.



معاون راهبردی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: طی سال‌های گذشته از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده کرده‌ام. بسیاری از این گزارش‌ها می‌تواند کمک بزرگی به دولت باشد تا با سرعت بیشتری اجرایی شود، چراکه بلافاصله در اختیار رئیس‌جمهوری و دیگر اعضای دولت قرار می‌گیرد.



وی با بیان اینکه باید سازوکاری مشخص و مدون برای همکاری مشترک میان دو نهاد تعریف شود، تأکید کرد: شخص رئیس‌جمهوری در این زمینه همراهی جدی دارند و برای نظرات کارشناسی اهمیت زیادی قائل هستند. از سوی دیگر دولت نیز موضوعاتی دارد که نیازمند همراهی مجلس است و مرکز پژوهش‌ها می‌تواند فهم مشترک میان دولت و قوه مقننه را ایجاد و تقویت کند.



اسماعیلی تصریح کرد: اگر ظرفیت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک و مرکز پژوهش‌های مجلس با یکدیگر تلفیق شود، بی‌شک در بسیاری از امور شاهد تحولات مثبت خواهیم بود.



وی ادامه داد: امروز هماهنگی میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوب و حتی بی‌نظیری قرار دارد. اکنون بسیاری از تنش‌ها و اصطکاک‌هایی که قبلاً بین دولت و مجلس وجود داشت، وجود ندارد. این بهترین زمان برای گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های یکدیگر است».



معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری تأکید کرد: در صورت نیاز باید توافق‌نامه سیاستی یا کارگروه مشترک ایجاد کنیم. دسترسی به داده‌های یکدیگر امتیاز بزرگی است که آثار آن در عرصه عمل نمایان خواهد شد و آثار مثبت فراوان برای کشور به همراه خواهد داشت. رصد مشترک و نگاه مشترک به مسائل کشور باعث می‌شود راه‌حل‌های مشترک اراده کنیم. این موقعیت بی‌نظیری است که باید از آن بهره‌مند شویم چرا که مسیر حل مسائل نظام را کوتاه می‌کند.



معاون رئیس‌جمهوری افزود: مجموعه مراکز پژوهشی حاکمیتی باید انسجام یابند و از همدلی و همفکری به همکاری برسند. از موضوعات مهم چابک‌سازی دولت و بازنگری در بودجه کل کشور است که هم روسای قوای مجریه و مقننه بر آن اتفاق نظر دارند و هم مقام معظم رهبری بر آن مهر تایید زده‌اند چرا که اگر بودجه درست مدیریت شود و سازوکار رسیدگی به بودجه و عملیاتی و هدفمندکردن هزینه‌ها صورت بگیرد اتفاق‌های خوبی در کشور رخ می‌دهد.



معاون راهبردی رئیس‌جمهوری تدوین نظام تصمیم سازی و مدیریت بحران را از دیگر مصادیق نیازمند به همکاری برشمرد و گفت: مطالعات خوبی در معاونت راهبردی در این زمینه انجام شده که هم اختیارات دولت محفوظ باشد و هم نظارت مجلس برقرار شود.



اسماعیلی توجه به موضوع تشکل‌های اجتماعی و محله‌محوری در حکمرانی را از دیگر اولویت‌های مطالعات مشترک خواند و گفت: این پژوهش‌ها به‌سرعت می‌تواند منتج به تصمیم و به‌عنوان راه حل مشترک عرضه شود.

در این نشست بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه هدف این نشست تقویت تعامل و همکاری است، گفت: تعاملات علمی و گفت‌وگوهای مشترک میان قوا، مجادلات سیاسی را کاهش می‌دهد. هرچه بیشتر درباره مسائل کشور گفت‌وگو کنیم و ارتباط بگیریم و راه‌حل‌های مشترک بیابیم، زمینه رسیدن به اهداف مشترک فراهم‌تر خواهد شد و با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم‌گیری‌شده و به سمت حل سریع مسائل کشور خواهیم رفت.