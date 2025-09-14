نرخ سرویس مدارس در بندرعباس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نوبانی اظهار کرد: امسال کرایه سرویس مدارس نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: با مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس هزینه جابه جایی هر دانش آموز تا سه کیلومتر نه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، از سه تا شش کیلومتر ۱۱ میلیون و دویست هزار تومان و از شش تا نه کیلومتر دوازده میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.

نوبانی بیان کرد: برای کاهش ترافیک در روز نخست مهر، استفاده از اتوبوس‌های شهر بندرعباس برای دانش آموزان و خانواده‌ها بصورت رایگان است.

شهردار بندرعباس افزود: خانواده‌ها در صورت بروز هرگونه مشکل با سرویس مدارس و شرکت‌ها می‌توانند با سامانه ۱۳۷ شهرداری بندرعباس تماس بگیرند.