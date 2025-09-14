به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز پیشنویس بیانیه اجلاس سران کشورهای عربی-اسلامی در دوحه را که قرار است فردا دوشنبه برگزار شود، منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، پیشنویس بیانیه پایانی اجلاس دوحه به شرح ذیل است:
ما حمایت مطلق خود را از کشور قطر، امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان آن اعلام میکنیم.
- ما وظیفه جمعی خود را برای پاسخ به تجاوز اسرائیل در دفاع از امنیت مشترکمان یادآوری میکنیم.
- تجاوز اسرائیل به قطر، تجاوزی علیه همه کشورهای عربی و اسلامی است.
- تجاوز اسرائیل به قطر، حملهای به تلاشهای دیپلماتیک برای برقراری صلح است.
- ما قاطعانه تلاشها برای توجیه تجاوز اسرائیل به قطر را به هر بهانهای رد میکنیم.
- ما قاطعانه تهدیدهای مکرر اسرائیل مبنی بر احتمال هدف قرار دادن مجدد قطر را رد میکنیم.
- ما بر لزوم اقدام جامعه بینالمللی برای پایان دادن به حملات اسرائیل در منطقه تأکید میکنیم.
- ما از تلاشهای قطر، مصر و ایالات متحده برای توقف تجاوز علیه نوار غزه حمایت میکنیم.
- ما بر لزوم ایستادگی در برابر برنامههای اسرائیل برای تحمیل یک عمل انجام شده جدید در منطقه تأکید میکنیم.
- ما هرگونه تلاش اسرائیل برای آواره کردن مردم فلسطین را به هر بهانه یا تحت هر عنوانی محکوم میکنیم.
رژیم صهیونیستی روز سه شنبه هفته گذشته محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد.
در این حمله گرچه به هیچیک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.
