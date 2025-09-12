  1. استانها
  2. گیلان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

آیت‌الله فلاحتی: ایران نقطه امید مردم فلسطین است

آیت‌الله فلاحتی: ایران نقطه امید مردم فلسطین است

رشت-امام جمعه رشت با تأکید بر مظلومیت مردم غزه و نقش منطقه‌ای ایران گفت: ایران نقطه امید مردم فلسطین است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن سفارش به تقوای الهی، توجه ویژه مسئولان نظام را به طبقات آسیب‌پذیر جامعه خواستار شد و گفت: یکی از اصلی‌ترین وظایف حاکم اسلامی، حمایت از محرومان و مستمندان است.

وی با اشاره به نامه ۵۳ نهج‌البلاغه خطاب به مالک اشتر، این نامه را طولانی‌ترین و یکی از مهم‌ترین منشورهای حقوق محرومان دانست و افزود: امیرالمؤمنین در این نامه، مسئولان را ملزم می‌کند که به چهار گروه مسکین، فقیر، گرفتار و زمین‌گیر توجه ویژه داشته باشند و حقوق آنان را از بیت‌المال پاسداری کنند.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: مسکین کسی است که هیچ راهی برای تأمین نیازهایش ندارد و باید مورد حمایت کامل قرار گیرد امروز نظام اسلامی از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی تلاش می‌کند به این اقشار خدمت‌رسانی کند هرچند هنوز کاستی‌هایی وجود دارد.

وی با تأکید بر مسئولیت همگانی افزود: رئیس جمهور، استانداران و همه مدیران موظف‌اند حقوق محرومان را پاس داشته و از بیت‌المال سهمی برای رفع مشکلات آنان اختصاص دهند سرمستی و غفلت در این زمینه، حکومت را دستخوش آسیب خواهد کرد.

امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سیاسی منطقه و کشور پرداخت و اظهار داشت: فضای کنونی کشور نه جنگ است و نه صلح، اما دشمن با حملات روانی و ایجاد ناامنی تلاش می‌کند شرایط را پیچیده‌تر کند این وضعیت، حرکت کشور را کند و خستگی روانی برای مردم به همراه دارد.

آیت‌الله فلاحتی با تاکید بر بصیرت و هوشیاری مردم افزود: شایعه‌سازان و افرادی که درصدد ایجاد ناامنی هستند، هرگز موفق نخواهند شد مردم آگاه ایران، با صبر و مقاومت، آرامش و امنیت را حفظ خواهند کرد.

هشدار درباره نابخردی برخی دولت‌های منطقه

امام جمعه رشت با اشاره به تحمل سختی‌های مردم غزه گفت: این روزها مردم غزه در شرایط بسیار دشواری هستند و شهدای زیادی تقدیم کرده‌اند، اما جای تعجب است که عربستان به جای حمایت از فلسطین به فکر خلع سلاح است.

وی افزود: صهیونیست‌ها با حمایت‌های مالی و اقتصادی آل سعود، همچنان در منطقه نفوذ دارند اما این قدرت ماندگاری ندارد و سرانجام شکست خواهند خورد.

امام جمعه رشت با انتقاد از عملکرد اتحادیه عرب اظهار داشت: اتحادیه عرب به جای پرداختن به مسائل واقعی جهان اسلام، به فکر جزایر و موضوعات بی‌اهمیت است و این همان پرتگاه حماقت است.

وی ادامه داد: برخی دولت‌های منطقه با سیاست‌های نابخردانه خود، ایران را که نقطه امید مردم فلسطین است، دشمن ساخته‌اند، در حالی که ایران تنها حامی واقعی و نماد مقاومت در برابر ظلم است.

آیت‌الله فلاحتی همچنین از مردم گیلان و رشت در برپایی کنگره ۸ هزار شهید که نسبت به دوره‌های گذشته گسترده‌تر و عمیق‌تر برگزار شده بود، تشکر و قدردانی کرد.

کد خبر 6586919

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها