به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای نماز جمعه این هفته ضمن سفارش به تقوای الهی، توجه ویژه مسئولان نظام را به طبقات آسیبپذیر جامعه خواستار شد و گفت: یکی از اصلیترین وظایف حاکم اسلامی، حمایت از محرومان و مستمندان است.
وی با اشاره به نامه ۵۳ نهجالبلاغه خطاب به مالک اشتر، این نامه را طولانیترین و یکی از مهمترین منشورهای حقوق محرومان دانست و افزود: امیرالمؤمنین در این نامه، مسئولان را ملزم میکند که به چهار گروه مسکین، فقیر، گرفتار و زمینگیر توجه ویژه داشته باشند و حقوق آنان را از بیتالمال پاسداری کنند.
آیتالله فلاحتی تصریح کرد: مسکین کسی است که هیچ راهی برای تأمین نیازهایش ندارد و باید مورد حمایت کامل قرار گیرد امروز نظام اسلامی از طریق نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی تلاش میکند به این اقشار خدمترسانی کند هرچند هنوز کاستیهایی وجود دارد.
وی با تأکید بر مسئولیت همگانی افزود: رئیس جمهور، استانداران و همه مدیران موظفاند حقوق محرومان را پاس داشته و از بیتالمال سهمی برای رفع مشکلات آنان اختصاص دهند سرمستی و غفلت در این زمینه، حکومت را دستخوش آسیب خواهد کرد.
امام جمعه رشت در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سیاسی منطقه و کشور پرداخت و اظهار داشت: فضای کنونی کشور نه جنگ است و نه صلح، اما دشمن با حملات روانی و ایجاد ناامنی تلاش میکند شرایط را پیچیدهتر کند این وضعیت، حرکت کشور را کند و خستگی روانی برای مردم به همراه دارد.
آیتالله فلاحتی با تاکید بر بصیرت و هوشیاری مردم افزود: شایعهسازان و افرادی که درصدد ایجاد ناامنی هستند، هرگز موفق نخواهند شد مردم آگاه ایران، با صبر و مقاومت، آرامش و امنیت را حفظ خواهند کرد.
هشدار درباره نابخردی برخی دولتهای منطقه
امام جمعه رشت با اشاره به تحمل سختیهای مردم غزه گفت: این روزها مردم غزه در شرایط بسیار دشواری هستند و شهدای زیادی تقدیم کردهاند، اما جای تعجب است که عربستان به جای حمایت از فلسطین به فکر خلع سلاح است.
وی افزود: صهیونیستها با حمایتهای مالی و اقتصادی آل سعود، همچنان در منطقه نفوذ دارند اما این قدرت ماندگاری ندارد و سرانجام شکست خواهند خورد.
امام جمعه رشت با انتقاد از عملکرد اتحادیه عرب اظهار داشت: اتحادیه عرب به جای پرداختن به مسائل واقعی جهان اسلام، به فکر جزایر و موضوعات بیاهمیت است و این همان پرتگاه حماقت است.
وی ادامه داد: برخی دولتهای منطقه با سیاستهای نابخردانه خود، ایران را که نقطه امید مردم فلسطین است، دشمن ساختهاند، در حالی که ایران تنها حامی واقعی و نماد مقاومت در برابر ظلم است.
آیتالله فلاحتی همچنین از مردم گیلان و رشت در برپایی کنگره ۸ هزار شهید که نسبت به دورههای گذشته گستردهتر و عمیقتر برگزار شده بود، تشکر و قدردانی کرد.
