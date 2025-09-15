گلزن پرسپولیس منتظر ورود درویش به پرونده مالی

به گزارش خبرنگار مهر، گلزنیهای علی علیپور در بازیهای ابتدایی پرسپولیس در لیگ برتر نشان داد همچنان یکی از مؤثرترین مهرههای تیمش است. مهاجم ملیپوش سرخها در فصل گذشته با وجود تمام فراز و نشیبها، بهترین گلزن تیم بود.
این فصل نیز روند موفقیتهای علیپور ادامه پیدا کرده و گلهای پرسپولیس تا اینجای کار توسط او به ثمر رسیده است. موضوعی که باعث شده وحید هاشمیان در سیستم تاکتیکی جدید حساب ویژهای روی مهاجم آماده خود باز کند.
با این حال، علیپور پس از دیدار برابر فولاد صحبتهایی جنجالی مطرح کرد که حکایت از دلخوری او دارد.
علیپور در اظهارات خود به فشارهایی که فصل گذشته از داخل و بیرون باشگاه بر او وارد شده بود اشاره کرد و گفت مجبور بوده تنها بجنگد. او تأکید داشت سه سال ابتدایی قراردادش دریافتی ناچیزی داشته و اکنون نیز از شرایط مالی راضی نیست. اختلاف اصلی به قرارداد فعلی او برمیگردد؛ قراردادی که به گفته علیپور کمتر از سطح انتظار یک بازیکن ملیپوش است.
مدیران پرسپولیس پیشتر وعده داده بودند قرارداد این بازیکن اصلاح خواهد شد اما تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. از نگاه علیپور، در شرایطی که برخی خریدهای تازه تیم رقمهای بالاتری دریافت میکنند، او نیز باید به سقف بودجه باشگاه نزدیک شود.
اختلاف مالی علیپور با پرسپولیس در شرایطی شکل گرفته که این بازیکن به صراحت اعلام کرده رابطه مطلوبی با یکی از هواداران متمول باشگاه ندارد و همین موضوع به زعم او فشارهای بیدلیلی ایجاد کرده است. حالا نگاهها به رضا درویش دوخته شده؛ مدیرعاملی که مدتی است سکوت پیشه کرده اما به نظر میرسد باید هرچه زودتر در قبال این مساله تصمیمی شفاف بگیرد تا آرامش تیم از دست نرود.
