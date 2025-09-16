جدایی یک عضو دیگر هیئت مدیره پرسپولیس؛ کلید واژه تکراری «مشغله کاری»!

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک جلوه، عضو هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس، سرانجام تصمیم به استعفا گرفت و دلیل آن را «مشغله کاری» عنوان کرد. او بهعنوان نماینده بانک شهر در هیئتمدیره حضور داشت و جداییاش در شرایطی رخ میدهد که اختلافات درونی بین مدیران کنسرسیوم و رضا درویش، مدیرعامل باشگاه، بار دیگر بالا گرفته است.
این استعفا یادآور اتفاق مشابهی است که پیشتر برای محمد آخوندی، رئیس هیئتمدیره پرسپولیس رخ داد. آخوندی نقش پررنگی در حل و فصل مشکلات مالیاتی و تأمین بودجه باشگاه داشت اما او نیز ترجیح داد با همان دلیل «مشغله کاری» از هیئتمدیره جدا شود بیآنکه در برابر درویش موضع علنی بگیرد یا علیه او سخنی بگوید. حالا جلوه نیز با همان کلیدواژه از جمع مدیران خارج شده است.
سوال اینجاست که آیا مشغله کاری واقعاً دلیل اصلی این استعفاهاست یا آنچه در پشت پرده جریان دارد، اختلافات عمیق مدیریتی با درویش و سیاستهای اوست؟
در حالی که مدیرعامل پرسپولیس همچنان بر ماندن تأکید دارد به نظر میرسد سایر اعضای هیئتمدیره ترجیح میدهند به جای تقابل مستقیم، خروج آرام و کمهزینه را انتخاب کنند.
درویش که ترجیح میدهد این روزها سکوت داشته باشد و هیچ واکنشی نسبت به انتقادها و تخریبها نداشته باشد دنبال حفظ آرامش در تیمی است که تعدادی از هوادارانش او را با وجود نقش مؤثر در قهرمانیهای ۴ سال اخیر، دلیل ناکامی سرخها در جابجاییهای مؤثر بازیکنان تیم میدانند.
شاید دومینوی «مشغله کاری» برای استعفا از هیئت مدیره این باشگاه ادامه داشته باشد اما به نظر میرسد علاج ماجرا در شفافیت مدیران پرسپولیس در این خصوص است.
