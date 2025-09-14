  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۳۸

با صدور پیامی از سوی وزیر بهداشت کشورمان صورت گرفت؛

همدردی ایران و آمادگی برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان

همدردی ایران و آمادگی برای کمک به زلزله‌زدگان افغانستان

وزیر بهداشت ایران در پی زلزله در افغانستان، آمادگی کشور برای ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به آسیب‌دیدگان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به مولوی نورجلال جلالی، وزیر بهداشت عمومی افغانستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی وقوع زلزله و تلفات انسانی و مالی در این کشور، از آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده خبر داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای مولوی نورجلال جلالی

وزیر محترم بهداشت عمومی افغانستان

با سلام و احترام

وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان که موجبات بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در آن کشور شد، موجب تاسف و تالم خاطر اینجانب گردید. بدین وسیله لازم می دانم از طرف خود و همکاران نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جنابعالی و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار، صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان، سلامتی آرزو می‌نمایم.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام می‌نماید.

کد خبر 6589596

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها