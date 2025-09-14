به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ای به مولوی نورجلال جلالی، وزیر بهداشت عمومی افغانستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی وقوع زلزله و تلفات انسانی و مالی در این کشور، از آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده خبر داد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای مولوی نورجلال جلالی

وزیر محترم بهداشت عمومی افغانستان

با سلام و احترام

وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان که موجبات بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در آن کشور شد، موجب تاسف و تالم خاطر اینجانب گردید. بدین وسیله لازم می دانم از طرف خود و همکاران نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جنابعالی و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانواده‌های داغدار، صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان، سلامتی آرزو می‌نمایم.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمک‌های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام می‌نماید.