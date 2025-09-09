  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

افغانستان از ایران برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان قدردانی کرد

افغانستان از ایران برای کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان قدردانی کرد

وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نخستین کشور در ارسال کمک‌های بشردوستانه به زلزله‌زدگان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جمعیت هلال احمر؛ وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران به دلیل کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان این کشور قدردانی کرد. در این بیانیه تأکید شده است که ایران نخستین کشوری بود که پس از زمین‌لرزه شدید در شرق افغانستان، برای امدادرسانی اقدام کرد و اولین محموله کمک‌های بشردوستانه را به مردم آسیب‌دیده استان کنر رساند.

هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران طی روزهای گذشته، ١٠٠ تن اقلام زیستی را در قالب کمک‌های بشردوستانه از طریق مسیر هوایی به افغانستان ارسال کرده است.

گفتنی است؛ این زمین‌لرزه بامداد ۹ شهریورماه در شرق افغانستان نزدیک به ۶ هزار کشته و مصدوم بر جای گذاشت.

کد خبر 6584431

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها