دیدار وزرای امور خارجه ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در نشست اضطراری وزرای خارجه اسلامی-عربی به دوحه قطر سفر کرده است، در ادامه رایزنیهای دوجانبه در حاشیه این نشست، شامگاه یکشنبه با یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، دو وزیر در مورد روابط دوجانبه ایران-لبنان بحث و تبادل نظر کردند.
دو وزیر همچنین راجع به تحولات منطقه بهویژه نسلکشی در فلسطین اشغالی و ضرورت اقدام عاجل جامعه جهانی برای توقف جنایات، و نیز تجاوزات مستمر این رژیم علیه لبنان و دیگر کشورهای منطقه، گفتگو کردند.
نظر شما