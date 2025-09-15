مازندران پایگاه جدی مستندسازی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی‌مقدم شامگاه یکشنبه در آئین گرامیداشت روز ملی سینما در تالار اصلی مجتمع فرهنگ و هنر ساری، سینمای مستند را مهم‌ترین سرمایه فرهنگی برای آینده دانست و اظهار کرد: مستندساز باید فراتر از زیبایی‌شناسی صرف حرکت کند و با شجاعت به سراغ واقعیت‌های اجتماعی، دغدغه‌ها و رنج‌های مردم برود.

وی تصریح کرد: ثبت تصاویر امروز، سرمایه‌ای است که فردا درباره تاریخ و فرهنگ ایران قضاوت خواهد کرد. به همین دلیل، سینمای مستند بیش از هر شاخه دیگر سینما با آینده گره خورده است.

حمیدی‌مقدم با اشاره به ظرفیت‌های مازندران در این حوزه افزود: این استان یکی از کانون‌های جدی تولید مستند در کشور است و در جشنواره‌های مهمی مانند «سینماحقیقت» بارها توانسته استعدادهای خود را نشان دهد.

وی گفت: در حال حاضر هفت پروژه مرکز گسترش به طور مستقیم با مازندران مرتبط است و حضور استادان برجسته و فیلمسازان بومی باعث شده این خطه جایگاه ویژه‌ای در نقشه مستندسازی ایران داشته باشد.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تأکید کرد: زیست در اقلیم و طبیعت منحصربه‌فرد مازندران نگاه بصری هنرمندان این خطه را غنی کرده است. کسانی که از این خطه به سینمای مستند وارد می‌شوند، درک عمیقی از تصویر و ترکیب‌بندی دارند و همین موضوع نقطه تمایز آن‌ها با دیگران است.

حمیدی‌مقدم در پایان خاطرنشان کرد: هر ایده‌ای در مستند قابلیت درخشش دارد، به شرط آنکه به سندی قابل اتکا تبدیل شود. سیاست مرکز گسترش حمایت از چنین آثار و ایجاد بستر برای حضور جدی‌تر مستندسازان در صحنه ملی است.