اجرای پایش بیماری سل و بروسلوز در مناطق روستایی و صنعتی شهرستان دنا

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم چهار لنگ گفت: طرح پایش سل و بروسلوز در دامداریهای روستایی و غیرصنعتی این شهرستان با هدف بررسی بیماری در منطقه و جلوگیری از انتشار بیماریهای مشترک بین انسان و دام اجرا شد.
وی اهداف این طرح را اطمینان از سلامت دام و محصولات تولیدی آن عنوان کرد و ادامه داد: با انجام تست سل «توبرکولین» و خونگیری برای تست بروسلوز «تب مالت» علاوه بر کنترل بیماری امکان شناسانی و حذف دامهای آلوده وجود دارد، که این اقدامات بهداشتی بر اساس شیوه نامههای کنترلی دامپزشکی باعث پیشگیری از وقوع احتمالی بیماری در جمعیت دامی و انسانی خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: فعالیتهای دامپزشکی برای کنترل، مبارزه، درمان، پیشگیری و ریشه کنی بیماریهای دامی به منظور صیانت از سرمایه دامی کشور و همچنین تأمین بخشی از سلامت عمومی جامعه از طریق مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان انجام میشود.
