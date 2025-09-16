سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، در حکم خود خطاب به سعیدی عنوان داشته است: نظر به تعهد و تجربه ارزنده جنابعالی و در راستای برنامههای پزشکی خانواده و اجرای هرچه بهتر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس منصوب میشوید.
مأموریتهای مرکز جوانی جمعیت
تدوین برنامه برای حوزه سلامت خانواده و جمعیت با توجه به نقش و تکالیف واحدهای سطح ملی استانی و شهرستانی با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و برنامههای ارائه شده از جمله تلاش برای افزایش نسل، جوان شدن نیروی انسانی کشور، حمایت از خانواده و سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی رهبری و تاکید معظم له بر برنامههای توسعه و برنامه تقدیمی وزیر بهداشت، به مجلس شورای اسلامی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
تلاش و برنامهریزی در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و تقویت سلامت باروری.
برنامهریزی جمعیت، پویاتر شدن خانواده و تربیت نسل صالح و کارآمد
توجه ویژه به ارتقا سلامت مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی.
حفظ و ارتقا شاخصهای حاصل شده در برنامه سلامت نوزادان و مادران.
ارتقا برنامه سلامت در کلیه ردههای سنی و به ویژه گروه سنی کودکان، نوجوانان، جوانان و بانوان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی.
بهرهمندی حداکثری از برنامههای بین بخشی جهت ارتقا جایگاه خانواده و برنامهریزی جهت سلامت، کرامت و توانمندی سالمندان به عنوان سرمایههای معنوی کشور.
نگاه ویژه و برنامهریزی جهت سلامت دانش آموزان به عنوان سرمایههای آتی کشور.
بازنگری و ارتقا بستههای خدمتی جهت دستیابی به اهداف ذکر شده.
به گزارش مهر، رضا سعیدی جایگزین صابر جباری شده است که پیش از این، رئیس مرکز جوانی جمعیت سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت بود.
