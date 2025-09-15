به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدادادی گفت: دهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات ۳۵ واحد تولیدی و صنعتی، با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگستری برگزار شد.
وی افزود: در این نشست مسائل و چالشهای حقوقی، بانکی و اداری و… واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و برای هر کدام از پروندهها راهکارهای عملی ارائه شد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان بر حمایت همهجانبه دستگاه قضائی از بخش تولید تأکید کرد و گفت: حمایت از اشتغال و پشتیبانی قانونی از فعالان اقتصادی یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضائی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
خدادادی افزود: تصمیمات این کارگروه با هدف تسریع در رفع موانع و بازگشت ظرفیت کامل واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد استان اتخاذ میشود و تمامی دستگاههای مرتبط مکلف به اجرای سریع و قانونی مصوبات هستند و دادگستری استان نیز در این مسیر ازهیچ تلاشی برای حمایت قضائی از تولید و اشتغال در استان دریغ نخواهد کرد.
