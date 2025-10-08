القاصی مهر: نسخه حمایتی ویژه برای هر واحد تولیدی در تهران الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر،علی القاصی‌مهر پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت حمایت همه‌جانبه و متفاوت از بخش تولید و صنعت تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی شد.

وی همچنین حفظ امنیت روانی مردم را خط قرمز نظام دانست و خواستار برخورد قاطع با عوامل تشویش اذهان عمومی شد.

رئیس دادگستری استان تهران با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولید بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان، گفت: با استفاده از ابزارهایی مانند معافیت‌های مالیاتی برای واردات قطعات، تسهیلات بانکی و اصلاحات بیمه‌ای و مالیاتی می‌توان بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کرد.

وی افزود: بخش تولید در شرایط اقتصادی فعلی نیازمند نگاهی متفاوت و حمایتی کامل است، زیرا آسیب به این بخش مستقیماً بر بازار و معیشت مردم اثرگذار خواهد بود.

رئیس دادگستری استان تهران تأکید کرد که هر واحد تولیدی باید نسخه حمایتی خاص خود را داشته باشد و افزود: بررسی موردی، پیگیری اختصاصی و حمایت ویژه از واحدهای تولیدی کاملاً شدنی است.

وی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در رفع موانع حقوقی و قضایی تولید، تصریح کرد: پرونده‌های مرتبط با تولید باید تحت نظارت ویژه رؤسا و دادستان‌ها پیگیری شوند و در صورت وجود موانع، مسیر تولید هموار شود.

رئیس دادگستری استان تهران با هشدار نسبت به فعالیت‌های مخرب در فضای مجازی، گفت: دشمن به دنبال سلب اعتماد مردم و ایجاد یأس و بی‌ثباتی روانی در جامعه است. دستگاه‌های امنیتی، ارتباطی و قضایی باید حساس بوده و در صورت لزوم بدون درنگ وارد عمل شوند.

وی در پایان بر لزوم برخورد محترمانه با مراجعین تأکید کرد و افزود: مسئولان در هر جایگاهی مأمور خدمت به مردم هستند نه ارباب آنان. برخورد مناسب و احترام به ارباب‌رجوع موجب افزایش اعتماد عمومی و امیدآفرینی در جامعه خواهد شد.