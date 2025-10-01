نباتی:تعامل شهرداری اردبیل با دستگاه قضایی ضامن خدمات رسانی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نباتی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با شهردار اردبیل با تأکید بر لزوم تعامل نزدیک دستگاه قضایی و مدیریت شهری، این همکاری را عاملی مؤثر در کاهش پروندههای حقوقی و تسهیل ارائه خدمات به شهروندان دانست.
وی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه، بهرهگیری از کارشناسی حقوقی و حمایت همهجانبه دستگاه قضا از روند توسعه شهری تأکید کرد و گفت: هدف از این دیدار، بررسی مسائل حقوقی، کاهش ورودی پروندهها و ارتقاء سطح تعامل میان دو نهاد است.
رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به جایگاه مهم دادگاههای صلح، کیفری و حقوقی در نظام قضایی کشور، شناخت متقابل و تعامل مؤثر دستگاههای اجرایی با حوزه قضایی را امری ضروری دانست و افزود: بخشی از پروندههای ورودی مرتبط با شهرداری، قابلیت پیشگیری و مدیریت دارند که با بهرهگیری از نگاه کارشناسی، تعامل سازنده و آموزشهای حقوقی میتوان از افزایش دعاوی جلوگیری کرد.
نباتی همچنین بر اهمیت نقش کارشناسان حقوقی شهرداری در فرآیند صیانت از حقوق عمومی و دفاع از جایگاه حقوقی مدیریت شهری تأکید کرده و از آمادگی کامل دادگستری شهرستان برای حمایت از شهرداری در مسیر ارائه خدمات بهتر به شهروندان خبر داد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل در پایان، ضمن قدردانی از تلاشهای شهردار و مجموعه شهرداری، ابراز امیدواری کرد که با استمرار تعامل دوجانبه، شاهد کاهش پروندههای قضایی و ارتقاء سطح اعتماد عمومی به نهادهای خدمترسان باشیم.
در ادامه محمود صفری شهردار اردبیل نیز گزارشی از دستاوردهای چند ساله شهرداری در حوزه عمران، زیباسازی و ارتقای خدمات عمومی و شهری ارائه داد.
وی با قدردانی ویژه از رییس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل و قضات و کارکنان زحمتکش مجموعه قضایی، از همراهیهای دلسوزانه و همکاریهای ارزشمند دستگاه قضایی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری، صیانت از حقوق عمومی و احقاق حقوق شهروندان تقدیر کرد.
در ادامه علی وهابزاده مدیر حقوقی شهرداری اردبیل نیز با ارائه گزارشی جامع از وضعیت پروندهها، چالشهای حقوقی پیشرو و اقدامات صورتگرفته، بر نقش تلاشهای کارشناسان حقوقی در صیانت از حقوق شهروندان تأکید و به نقش کلیدی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری در پرداخت محکومیتهای حقوقی و کاهش بار مالی بر شهرداری اشاره و از پشتیبانیهای دادگستری در راستای تحقق عدالت و تسهیل روند مدیریت شهری قدردانی کرد.
